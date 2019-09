Emprendedoras hondureñas, la apuesta de EEUU

San Pedro Sula, Honduras.



Son 90 mujeres hondureñas que han sido seleccionadas entre más de 600 candidatas para ser parte de una iniciativa única que la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto en marcha, con el fin de aumentar la ya existente cantidad de proyectos centrados en la mujer y su potenciación económica.



La Academia de Mujeres Empresarias (AWE, por sus siglas en inglés) es una ambiciosa apuesta ejecutada en 26 países; entre ellos, Honduras, para desarrollar el potencial económico y promover un entorno propicio que reduzca las barreras y facilite la participación de las mujeres en la economía, de manera tal que para 2025 haya favorecido a 50 millones de empresarias.



A nivel nacional, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), a través de su centro de innovación UTH Avanza, es el socio implementador del programa para el que resultaron seleccionadas 30 mujeres de San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso.



Desde finales de julio y hasta diciembre, las beneficiadas están siendo dotadas de conocimientos a través de un aprendizaje holístico integral, que incluye tutorías personalizadas, incubadoras y aceleradoras para potenciar sus emprendimientos.

Viviana Rosado, facilitadora en SPS, asiste a las mujeres empresarias durante una de las sesiones presenciales del curso en línea DreamBuilder.

Los primeros tres meses de la AWE giran alrededor del programa de formación en línea DreamBuilder, una serie de 12 cursos de negocios que enseñan desde cómo emprender un negocio hasta aspectos claves del marketing, las finanzas y la contabilidad. La herramienta ha sido desarrollada por el Gobierno de EEUU, en asociación con la empresa minera estadounidense Freeport-McMoRan y con la metodología de la Universidad Thunderbird School of Global Management.



Cada curso presenta, a manera de una telenovela entrelazada, historias de ficción de mujeres que comparten sus experiencias y conocimientos al emprender. De igual forma expone testimonios de cinco emprendedoras exitosas en América Latina.



“Muchas de las mujeres que forman la academia ya van bastante avanzadas en sus emprendimientos, pero han encontrado muy valioso que el curso empieza desde que diseñan sus sueños. Este paso les da la oportunidad de regresar a arreglar aquello que no hicieron bien desde un principio y hacerlo mucho mejor”, explica Viviana Rosado, facilitadora de la AWE en San Pedro Sula y coordinadora de UTH Avanza en la Capital Industrial.



Desde mayo hasta mitad de julio, más de 640 mujeres aplicaron a la convocatoria en busca de uno de los 30 cupos abiertos en cada ciudad. “Las oportunidades en la vida se presentan una vez, y como emprendedora hice todo lo posible por ser parte de AWE, pues creo en mi talento y que ser parte de la academia en El Progreso me ayudará a través de sus talleres a llevar mi empresa al éxito”, dijo Claudia Cerrato, quien tiene su empresa Terrarium 504, dedicada a la venta de cactus.



Para Martha Cálix, con su empresa Danari, que elabora material didáctico, ser parte de AWE en San Pedro Sula ha sido una oportunidad de tener más claridad sobre cuál es el mejor camino para llevar su emprendimiento. “Es increíble el cambio de mentalidad que ha hecho en mí el programa, ya que ahora pienso más en grande, aunque siempre con temores propios hacia lo novedoso; pero con una actitud positiva”.

Mercado laboral en cifras

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su encuesta de junio de 2018, hay 3.7 millones de mujeres en edad de trabajar y, de ellas, 1.7 millones son parte de la población económicamente activa (PEA); es decir, 39.8% de esta fuerza.