L32,747 millones es el ahorro en las cooperativas

Tegucigalpa, Honduras.



El papel de las cooperativas es clave para el desarrollo socioeconómico de los países de la región, afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacando la inclusión financiera que realizan.



Las 85 cooperativas de Honduras reguladas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) administran 32,747 millones de lempiras de sus afiliados, lo que equivale al 10.1% de lo que maneja el sistema financiero hondureño.



Los depósitos de ahorro suman 9,221.5 millones de lempiras, los depósitos a plazo 6,802.8 millones y las aportaciones no retirables 16,723.3 millones, según informe de Consucoop.



Mientras que la cartera de préstamos alcanzó los 30,179 millones de lempiras.



Las cifras a marzo de 2018 mostraron que más del 50% de los activos totales, cartera de préstamos, reservas patrimoniales y aportaciones se concentran en las siete cooperativas más grandes del país.



Inclusión



En Honduras, los afiliados de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional son, en su mayoría, mujeres.



De 1,468,422 afiliados, 737,184 son mujeres, según el reporte de inclusión financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a junio pasado.



Los afiliados hombres suman 574,996 a nivel nacional. El sistema cooperativista también tiene 152,046 afiliados que ahorran en el producto denominado “menor ahorrante”, que son cuentas a nombre de niñas o niños hasta los 17 años. Por otra parte, las cooperativas tienen 4,196 afiliados que son empresas. Significa que el 50% son mujeres, un 39% hombres, un 10% menores ahorrantes y 1% empresas.



Las siete cooperativas más grandes concentran 803,072 afiliados, que constituyen el 54.7% de afiliados de cooperativas a nivel nacional. De igual forma, la mayoría de sus afiliados son mujeres (415,871), seguido por los hombres (309,508) y el resto son menores de edad.



Aportes



Según organismos internacionales y analistas, el sistema de cooperativas es eficaz para el desarrollo económico y social. Esto se debe a que administran cuentas de ahorros permanentes o de aportaciones, que son cuentas que no permiten el retiro del dinero, pero posibilitan el otorgamiento de préstamos automáticos hasta por la misma cantidad ahorrada, pero también préstamos fiduciarios y para adquisición de vivienda.



Las aportaciones o ahorro no retirable representan más del 50% de los fondos que mantienen las cooperativas.



Las instituciones pueden clasificarse en cooperativas de producción, servicio, consumo o mixtas, dependiendo de las actividades hacia las cuales se orientan.



Algunos sectores productivos como el café tienen una red de cooperativas que son especializadas para su propio rubro. En general el sector agrícola y el de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son sectores que demandan financiamiento en cooperativas de ahorro.



“Los ahorros y aportaciones financian la cartera de préstamos que sirven para desarrollar la actividad económica de Honduras y, especialmente, a la economía informal como la microempresa y el agro”, manifestó Francisco Ordóñez, presidente de Consucoop.



“Es importante el ahorro por el tema de la intermediación, pero mucha gente opta por las cooperativas porque apuntan quizá a obtener un préstamo”, explicó el economista y catedrático Alejandro Aronne.



En las cooperativas, el “espíritu se basa en asociatividad y solidaridad”, indicó Aronne.