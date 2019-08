“El principal patrimonio de una empresa familiar es el apellido”

Tegucigalpa.



En Honduras, el 90% de las empresas son familiares y generan alrededor del 70% de los empleos, de acuerdo con un estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en conjunto con otras organizaciones.



Sin embargo, la mayoría de empresas no trascienden a la segunda o tercera generación. Apenas un 27% aplica un protocolo, por lo que María de los Ángeles Lucero Bringas, experta en empresas familiares, aconseja que deben aplicar un mecanismo que establezca cómo se manejará cada empresa.



¿En Honduras se está aplicando un protocolo en las empresas familiares?



El porcentaje de empresas que tiene protocolo es muy bajo porque también existe el mito que deben ser más grandes como de segunda y tercera generación, pero nunca es demasiado temprano para anticiparse porque en cada ciclo de familia vamos a tener acuerdos distintos. Más de la mitad (57%) de las empresas no conoce el protocolo, pero hay que verlo como una oportunidad.



¿Qué tipo de empresas lo aplica?



Empresas más maduras que quizá quieren empezar a proteger su patrimonio, pero la idea es que cada familia adopte la herramienta para que le permita el crecimiento de la empresa y que la misma empresa sea un vehículo para mantener fortalecidos los vínculos familiares.



¿Cuál es la importancia de que lo apliquen?



Hace 10 años atrás cuántas cosas no nos imaginábamos. Armar un plan de sucesión de carrera para los futuros líderes hoy y ni siquiera sabemos qué mundo nos va a tocar de aquí a cinco o 10 años.



En nuestro plan de carrera a las futuras generaciones tenemos que enseñarles a emprender, a innovar y tomar decisiones en incertidumbre porque esos van a ser los escenarios en los que van a tener que trabajar, que surfear. Los planes que ideamos hace 10 años atrás hoy quedaron en desuso, por ello la importancia de que haya un órgano responsable de su implementación, que es un consejo familiar.



¿Qué aspectos incluye un protocolo?



Todos los que permiten gobernar y gestionar la empresa y a la familia. Por ejemplo, cómo fortalecer el espíritu emprendedor, el grado de profesionalización, la distribución de utilidades, los planes y las remuneraciones.



En relación con las familias cuáles son los valores, los principios, la tradición, la cultura y cómo cuidar la marca de la familia, que es el apellido.

El principal patrimonio que tiene una empresa familiar muchas veces no es el económico financiero, sino que el apellido por el cual los clientes compran, el proveedor financia y el banco da crédito. Son beneficios que la misma sociedad te reconoce.



¿Tener un protocolo puede definir la continuidad de la empresa?



Sí porque es de esperar que de generación en generación estas empresas familiares crezcan, evolucionen. Tienen un fin social importante, su mayor responsabilidad social empresarial debería ser trabajar para la continuidad porque son las que generan empleo y generadoras de riqueza.