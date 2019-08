Universidad de Texas y SDE apoyarán a cafetaleros

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con apoyo del Instituto Borlaug de la Universidad de Texas A&M brindará asistencia técnica a 25,000 jóvenes para fortalecer sus capacidades en la producción de café, anunció la dependencia gubernamental ayer.

La iniciativa busca implementar nuevas técnicas en procesamiento del grano, un laboratorio de análisis de calidad de café, un módulo de tostado y un centro de preparación.

El titular de la SDE, Arnaldo Castillo explicó que el convenio derivó luego de varios acercamientos con expertos en el tema de la Universidad de Texas A&M, interesados en apoyar a productores de café y estudiantes de carreras agrícolas.



“Honduras ha sobresalido mucho en el tema del café en los últimos años, tanto en volúmenes como en calidad del grano, pero queremos trabajar en la implementación de nuevos métodos de producción, manejo de suelo, técnicas e implementación de nuevas especies para fortalecer la capacidad productiva de nuestros productores”, dijo Castillo.



“Actualmente estamos trabajando con el instituto Borlaug de la Universidad de Texas A&M, en un proyecto que busca capacitar a pequeños productores de café y además agregar un grano más que vendrá a sumar para que el país siga avanzando y que mejor manera de hacerlo que con el apoyo de instituciones que tienen experiencia en el manejo del tema”, agregó Castillo.



El funcionario resaltó también que se trata de la aplicación de una metodología de relevo generacional en la que, tanto hombres como mujeres productores de café; así como estudiantes de carreras agrícolas recibirán asesoría técnica y acompañamiento en todos los procesos que conlleva la cadena del café.



Para Roger Norton, director para América Latina y el Caribe del instituto Borlaug de la Universidad de Texas A&M, “queremos aportar nuestra experiencia y conocimientos a los productores de café en Honduras, nuestra misión como instituto Borlaug en Texas A&M, es apoyar el desarrollo de los pequeños productores a nivel mundial”.

“Es así que gracias a la apertura que nos ha dado la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su equipo técnico, estamos trabajando en un plan para brindar asistencia técnica y capacitación sobre todo de manera participativa para que cuando finalice el proyecto, los productores transfieran las capacidades obtenidas a otros productores”, agregó el representante de la Universidad de Texas A&M.



Indicó que este proyecto se está haciendo de manera muy participativa en fincas de los productores y cooperativas quienes están dedicando su tierra, mano de obra y comprando fertilizantes y a su vez trabajando de la mano con técnicos de la SDE y de la Universidad Texas A&M para conocer y apropiarse de nuevas variedades y procesos de manejo de cultivo del grano aromático.



Añadió que “actualmente entre nuestro abanico de proyectos, tenemos un proyecto dedicado al café en Honduras, Guatemala y El Salvador, mismo que es financiado por la USAID, estamos mostrando nuevas variedades de café que son resistentes a la roya, tienen alta calidad de tasa y son muy productivas”.



El representante de Texas A&M adelantó que el proyecto tendrá cobertura en todo el país, y que el mismo está en etapa preliminar en la que se espera trabajar con de la mano con el gobierno de Honduras.



“Desde el Instituto Borlaug estamos capacitando a jóvenes, mujeres y hombres productores de café no solo en producción, sino en manejo de suelo, material genético, cosecha y post cosecha, procesamiento, incluido el barismo y otros procesos relacionados con la del café”, expresó Roger Norton quien a su vez exhortó a los jóvenes a interesarse más en el agro ya que hay muchos temas que les pueden interesar.



“Hay retos interesantes y estamos para darles la capacitación; sería una dinámica de trabajo muy placentera trabajar de la mano con gente del gobierno así como con la red de institutos de vocación agrícola para aportar nuestro conocimiento en fortalecer lo que están haciendo”, enfatizó el representante de la Universidad de Texas A&M.