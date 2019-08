Tendencias laborales para la generación Z

Tegucigalpa, Honduras.



El mercado laboral de Honduras y en general de los países de América Latina atraviesa un proceso de cambio y adaptación. Las áreas de Recursos Humanos analizan el desafío actual, el cual está motivado por la llegada de la generación Z (“centennials” o nacidos después de 1996) entre sus filas.



Esta generación representa a un grupo laboral atraído por compensaciones que van más allá de su sueldo y sistemas de trabajo totalmente influidos por la tecnología. Las empresas han tenido que adaptarse para recibir a esta nueva generación.



Las compañías han ido implementando nuevas dinámicas laborales enfocadas en la productividad, el trabajo remoto y la formación de equipos de trabajo dinámicos que responden a las preferencias de esta nueva generación de empleados.





Bajo estos esquemas, los “centennials” se encuentran ante la oportunidad de administrar libremente su tiempo y lugar de trabajo mientras continúan creciendo profesionalmente.



Según un estudio realizado por la consultora HuCap, la flexibilidad horaria es la demanda número uno de estas nuevas generaciones, quienes valoran además un estilo de liderazgo participativo y estructuras menos jerárquicas.



Las empresas que quieran retener a esta fuente de trabajo deben tener esto en cuenta. Y de acuerdo con datos de Universum Global, en el año 2020 los mileniales representarán el 50% de la fuerza laboral, y en el 2025 representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial.



Las tendencias



Estas son las actividades por las que se están inclinando las nuevas generaciones.

Trabajo remoto: Los tiempos de estricta asistencia a la oficina han quedado atrás para abrir paso a la posibilidad de trabajar desde casa, un café, una oficina compartida o los novedosos “coworks”. Una de las necesidades laborales de la generación Z es contar con la libertad de elegir su lugar de trabajo.





Horarios flexibles: La movilidad en las grandes ciudades, la posibilidad de participar en proyectos en otra región u otro país, el interés por viajar y continuar con la preparación profesional, han transformado los horarios fijos en jornadas mediadas por el trabajador. No es necesario pasar seis horas en un lugar fijo si la tarea puede ser entregada con calidad y dentro del tiempo en la mitad del horario.



Trabajar es una “experiencia”: Los departamentos de Recursos Humanos se enfocan en no generar condiciones de estrés para los empleados y que la motivación del trabajador no se base sólo en remuneraciones monetarias.



La contratación de freelancers: Los equipos de trabajo han dejado de ser integrados sólo por trabajadores de planta y han pasado a incorporar trabajadores independientes que ayuden con tareas y proyectos específicos, lo que les permite resolver los pendientes de temporada.