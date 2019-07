Enee se plantea recorte de personal tras escisión de la empresa en tres

Stenee propone reubicar personal Tegucigalpa. El Sindicato de Trabajadores de la Enee (Sitraenee) plantea sus estrategias para evitar los despidos masivos en la empresa. Miguel Aguilar, presidente del Sitraenee, dijo que “nuestra lucha es defender los derechos laborales de los trabajadores y (nuestra) propuesta es reubicar al personal en todo el país”. Añadió que están atentos al proceso de reforma de la ENEE, asegurando que el problema de la empresa no son los trabajadores, ya que solo representan el 5% del presupuesto y se puede mantener a la mayoría del personal en el área de distribución. Aguilar dijo que entre las acciones que se pueden tomar está el fortalecimiento de la operación del trabajo en campo del alumbrado público, supervisión comercial y distribución, más toda el área administrativa. Apuntó que hay 350 trabajadores temporales a los que se puede convertir en permanentes. Sin embargo, dejó claro que el personal que no cumpla con sus obligaciones no será defendido por la organización sindical. “Nos oponemos a cualquier despido, por eso planteamos salidas que no sean violaciones a los derechos de nuestra gente”, subrayó.