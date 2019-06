Economía de CA pasará a ser la sexta de América Latina

“Balancear el riesgo en la agroindustria”: José Obregón, productor de banano

En los años setenta, Honduras era el principal exportador de banano entre los países de Centroamérica. Hoy día, no lo es y realmente no ha habido un progreso en ese sentido. La agroindustria se ha diversificado hacia otros productos, pero realmente la razón por la cual el sector bananero no ha pasado a mayor volumen se debe esencialmente a desastres naturales que no hemos podido controlar, el Mitch, por ejemplo, que acabó con más del 50% de la producción bananera. Eso fue algo terrible; todas las fincas del valle de Sula se inundaron y la capacidad de rehabilitar y comenzar nuevamente con la industria fue muy poca. Después del Mitch han venido otro tipo de desastres naturales. Aunque en los últimos años no hemos tenido incidencias de huracanes, estos fenómenos son el peligro número uno de la industria. Entonces tenemos que buscar cómo balancear ese riesgo y hay formas de hacerlo, pero necesitamos el concurso del Gobierno en ese sentido, de proteger nuestros ríos, de crear condiciones para tener agua durante el verano y no tener mucha durante el invierno. Eso, aunado a que haya una disponibilidad y una capacidad de rehabilitar las fincas y mejorar la productividad. Ahora no somos competitivos en el mercado mundial y sufrimos problemas de productividad. Hay mucho espacio para ser más competitivos mejorando la productividad, pero para eso necesitamos de apoyo que nos permita financiar estas rehabilitaciones y actualmente, en el país, los productos bancarios no son amistosos en el desarrollo o en la rehabilitación de la industria agrícola. Es bastante renuente hacia la industria y eso en definitiva hay que cambiarlo en ese sentido, porque si no hay dinero, la industria tiende a desaparecer.