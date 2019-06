La gestión competitiva del negocio es el reto de las empresas familiares

San Pedro Sula, Honduras.

Las empresas familiares, que en Honduras contribuyen al 60% del producto interno bruto (PIB), sufren los mismos retos o problemas que cualquier otra empresa en torno al acceso a mercados, a financiamientos, competitividad y productividad.

“El desafío fundamental es mantener una gestión competitiva del negocio y al mismo tiempo conservar armoniosas relaciones entre sus miembros, buscando la trascendencia”, asegura Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)

16% segunda generación. Un estudio de Harvard indica que menos del 20% de las empresas logran transitar a la segunda generación.

A su criterio, es muy común en las empresas familiares no tener roles y funciones definidas de los miembros de la familia en la gestión de la empresa, lo cual causa conflictos entre los familiares y confusión entre los colaboradores de la empresa.

“El 81% de las empresas no tiene un plan de sucesión; el 90% de las empresas no tienen normas para la resolución de conflictos y el 92% no tiene normas o reglas para la incorporación de no familiares a la empresa”, agrega Sikafy, quien explica que esos porcentajes reflejan la poca anticipación al futuro que persiste.

En aras de profundizar en el tema, el Cohep y la Universidad de San Pedro Sula (Usap) organizaron la conferencia “¿Empresa y familia: Fuerzas en conflicto? Herramientas para alcanzar el equilibrio”, con la conferencista argentina Natalia Christensen, quien ha ocupado la presidencia del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).



Evolución de las empresas familiares en el mundo. La modernidad nos ha obligado a ver el entorno empresarial desde nuevas perspectivas. De aquellas unidades independientes verticales enfocadas en ahorros y ganancias, nos encontramos con el reconocimiento de las empresas como redes de comunicación, con valores, misión y visión, enfocadas en usos racionales y respetuosos, de recursos limitados y responsabilidad solidaria empresarial, reflexiona el empresario Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep. Consideraciones sobre las empresas familiares

“Es importante que la academia y la empresa privada caminen juntos para construir el desarrollo de Honduras. La pertinencia de la formación y educación orientada al mercado laboral se logra únicamente con una vinculación de estos dos actores y, por supuesto, con un Gobierno que genere un entorno más propicio para el desarrollo empresarial”, añade el presidente del Cohep.

La conferencia de hoy, en la que participarán también los abogados Erick Spears y José Rogelio Penagos, estará enfocada en la evolución de la empresa familiar; la naturaleza y características del trabajo de consultoría en el seno de una familia empresaria; el desarrollo de competencias del consultor de empresa familiar y estudio de casos con ejercicios y análisis.

“Queremos crear espacios de apoyo y fortalecimiento de las empresas familiares”, refiere Senén Villanueva Henderson, vicerrector de la Usap.