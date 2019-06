Un 35% de las empresas de la región guardan sus archivos en la nube

San Pedro Sula, Honduras.



En los últimos años, alrededor de la mitad de las medianas y grandes empresas de América Latina han adoptado de forma parcial o total alojar sus archivos en la nube.



“Si bien son muchos sus beneficios, aún persisten mitos que detienen un mayor avance en su implementación. Esta realidad se hace más evidente en Centroamérica, región en la que este mismo índice solo alcanza el 35%”, asegura Martín Elías Henao, director comercial de la compañía IFX Networks para el norte de Latinoamérica.



Según el ejecutivo, aún persiste mucho desconocimiento y preguntas en torno al tema. “La gran mayoría de las empresas en Centroamérica entiende que es un paso inevitable para competir globalmente y mejorar sus procesos productivos”.

A pesar de ello, hay cierta resistencia a dar el salto definitivo a la nube “porque no saben si están listas. Otras no entienden cómo hacerlo, creen equivocadamente que es algo inalcanzable o piensan que van a poner en riesgo sus procesos e información”, agrega Henao.



En países desarrollados, casi todas las empresas han llevado parte o la totalidad de su operación a la nube y en Latinoamérica una de cada dos ya es un caso exitoso en la materia.



“La facilidad que les brinda a los empleados acceder remotamente a la información y el impacto que tiene en mantener la operación siempre disponible, son beneficios comprobados que no se deberían desechar”, añade el director comercial de IFX Networks, empresa dedicada a las telecomunicaciones desde hace más de dos décadas.

Seguridad, agilidad y flexibilidad en la operación son los principales beneficios que justifican la inversión que hacen las empresas al migrar a la nube.



Cómo funciona



En términos básicos, almacenar en la nube consiste en guardar archivos en un lugar de internet, ya sea en aplicaciones o servicios. Para ello, hay tres clases de nube: públicas, privadas e híbridas.



La nube pública se basa en el modelo estándar en el que recursos como servidores y almacenamiento son de un proveedor de servicios. Este los administra y ofrece a través de internet. En la nube privada los recursos antes citados son utilizados de forma exclusiva por una empresa, ya sea en sus propias instalaciones o fuera de ella. La nube híbrida, por su parte, es una combinación de las dos anteriores.



“Las tres modalidades de nube manejan ventajas y beneficios específicos. Un buen proveedor de servicios en la nube siempre aconsejará lo mejor para una empresa dependiendo de sus características y necesidades”, comenta Martín Elías Henao.



En Honduras, la startup CloudBiz, creada por los hermanos Bryan, Mario y Wendell Názar, es un ejemplo de éxito del ecosistema innovador y fortalecido con programas de emprendimiento.



La premisa es brindar a las empresas todas las herramientas que necesitas para prosperar y llevar el control de tu empresa, por medio de servicios de facturación, contabilidad, inventarios y almacenamiento en la nube que permite acceder desde cualquier dispositivo.