Colombianos instalarán planta cementera en Cortés

“Nuevas empresas equilibran el mercado” El mercado de Honduras está acaparado por las empresas cementeras del norte y de Comayagua, son cementos que como Cámara podemos decir que cumplen todos los requisitos y todos los estándares físicos y químicos que requieren los cementos de alta calidad. Estos cementos importados van a venir a equilibrar el mercado. Al cemento chino que entró, le realizamos las evaluaciones y los resultados no son malos, es un buen cemento y le vamos a seguir dando seguimiento ya que todavía existen muchas condiciones que favorecen a los que se producen en el país en contra del importado. Por ejemplo, el tiempo de traslado, las condiciones, el tema de almacenamiento, que tiene su impacto negativo en la calidad. Hay que tener cuidado, nosotros como Cámara de la Construcción damos el aviso para lo que son obras de alta calidad estructural, es mejor gastar un poco más. Las condiciones en las cuales se produce el cemento en Honduras, nosotros las podemos ver, cómo se almacena, de los otros cementos no nos consta. La gente no se puede confiar, el cemento es perecedero si es mal almacenado, no podemos validar las condiciones en las cuales son producidos, nosotros evaluamos ciertos embarques y vienen varios barcos, depende cómo lo venden. Si la empresa colombiana inaugura su planta de producción en el país, sería lo mejor porque nosotros podríamos constatar como Colegio de Ingenieros, como Colegio de Arquitectos, como Cámara de la Construcción la calidad del producto que tenemos aquí porque es más ágil.