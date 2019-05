Empresarios apoyan rol de la Cree ante la crisis energética

“El sistema es débil sin una Cree fuerte”:Guillermo Peña de Fundación Eleútera Nos parece que lo más importante es que la Cree por fin, desde su creación, tiene una voz propia pública y su voz propia hace que el sistema sea mejor. El sistema es débil sin una Cree fuerte, y hasta ahora la Cree ha sido débil. Sobre los problemas de energía ya es un asunto interno de contratos y no podemos decir si es cierto o no; ahora la Enee tiene que demostrar lo contrario, deben demostrar que no han atrasado la entrada de Patuca III, que no es cierto que no han mejorado el sistema de transmisión en el litoral atlántico para poder dar contratos especiales adjudicados a ciertos grupos, y sobre todo es que la Cree quiere abrir el mercado spot, que es la venta abierta de energía de todos los generadores dentro del sistema y poner a funcionar correctamente al operador del sistema. El operador del sistema es otra parte muy importante del sistema de energía que hasta ahora no ha estado funcionando, en el operador del sistema es donde se sientan representantes de los generadores, consumidores, de los administradores de los sistemas de transmisión y de distribución y la comercializadora que solo es la Enee. Para que funcione el mercado abierto son necesarios más agentes en el sistema.