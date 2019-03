Libra pierde terreno por fracaso del brexit

Londres.



La libra esterlina llegó ayer a su cotización más baja frente al dólar en casi tres semanas, con una caída del 0.4 %, tras el nuevo varapalo encajado por la primera ministra británica, Theresa May, al fracasar su acuerdo de “brexit”.



Los diputados rechazaron, por tercera vez, -con 344 votos en contra frente a 286 a favor- el tratado de salida de este país de la Unión Europea (UE) consensuado entre la “premier” y Bruselas.



Nada más conocerse el resultado de esa votación, la divisa británica perdió terreno, al caer un 0.4 % frente al dólar estadounidense, hasta cotizar a 1,296 dólares, tocando su nivel más bajo desde el pasado el 11 de marzo.



Frente al euro, la libra cayó un 0.4 %. En cambio, la Bolsa de Londres experimentó un efecto contrario, debido a que muchas compañías que facturan en dólares u otro tipo de divisa se vieron beneficiadas por la depreciación de la libra y el tipo de cambio.



Ante el nuevo rechazo parlamentario al pacto de May, el gobierno no podrá prorrogar el “brexit” al 22 de mayo, como esperaba, y la nueva fecha para la desconexión ha quedado fijada en el 12 de abril. Será entonces cuando el Reino Unido tendrá que presentar nuevas propuestas y solicitar una prórroga más prolongada o salir del bloque europeo sin acuerdo alguno.



Los Comunes votaron ayer el tratado que fija los términos de la salida británica.