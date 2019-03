Por temores, precio del crudo registra incrementos bruscos

Mario Castejón: “Sanciones a las empresas reincidentes” Con el alza al precio de los combustibles, los consumidores denuncian que hay comercios que hacen incrementos injustificados a los productos, ¿cómo proceden ustedes?



Como Protección al Consumidor no somos reguladores de precios. Sin embargo, cuando hay un tipo de especulación o acaparamiento, eso sí es penado por la Ley de Protección al Consumidor. Cuando se dan estas reincidencias, eso ya lo trabajamos en conjunto con la Fiscalía de Protección al Consumidor del Ministerio Público, a quienes se les remiten los expedientes que hubiesen para que ellos, ya en forma penal, procedan a las sanciones respectivas.



¿Cuáles son las sanciones que sí están facultados de aplicar? La Ley de Protección al Consumidor habla de sanciones de entre uno a 10,000 salarios mínimos, pero obviamente, nuestra área legal revisa los casos, mira si la empresa o el comerciante es reincidente o no, y en base a eso, se aplican las respectivas sanciones.Cuando es demasiado reincidente y ya se ve que la empresa es como parte de una estafa continua, entonces, llevamos los casos al Ministerio Público. Este año hemos remitido como tres o cuatro empresas, y en años anteriores, de igual forma, diez casos de estafa continua, que no solo son de precios, sino por incumplimiento en construcciones o de que no cumplen con el tiempo.



Mario Castejón es director general de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).