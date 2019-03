Productores de café pierden sus fincas por tres años

San Pedro Sula, Honduras.

Productores de café de El Playón, Santa Bárbara, se encuentran desesperados y tristes luego que todas sus cosechas se perdieran producto de una recomendación que era para proteger las mismas.

Darío Orellana, abogado y pequeño cafetalero, habló con LA PRENSA, para explicar todo lo que causó la problemática que hoy ha dejado la desgracia para sus familias.

“Somos afiliados a la Cooperativa Montaña Verde, sabe que cuando uno está sujeto a estas instituciones se tiene que hacer lo que ellos digan”, relató Orellana.

Así se encuentran las fincas hoy en día producto del riego del caldo.

“Ellos nos dijeron que preparáramos unos caldos con una mezcla de cal, azufre, carbón, cenizas y otras cosas para que regáramos las fincas y pudiéramos combatir la roya”, explicó el cafetalero.

La sorpresa para cinco productores fue que al cumplir con las recomendaciones sus casi 100 manzanas se empezaron a secar.

“Los palos están secos, sin hojas, si revisa el grano está negro por dentro”, comentó.

Según manifestó Orellana, solo los productores que siguieron las indicaciones al pie de la letra perdieron sus fincas; otros tienen problemas, pero son menores. “Somos muchos afectados, pero tienen miedo a hablar”, dijo Orellana. Cinco perdieron en totalidad sus fincas y otros 50 tienen problemas.

Recuperación. Los cafetaleros tendrán que empezar sus fincas de cero y hasta dentro de tres años podrán cosechar café.

Mezlca de protección Productores mezclaron 100 litros de agua con 44 libras de azufre y 22 libras de cal viva.

Reidilio Enamorado, afectado y miembro de la junta directiva de la cooperativa, expresó que desconoce cuánto le costará recuperar sus 25 manzanas de café. Enamorado dijo que la cooperativa hasta el momento evade y justifica que fue culpa de la roya y el medioambiente, y no quiere hacerse responsable “aún y cuando fueron ellos los que contrataron al ingeniero” que recomendó regar las fincas con el caldo de azufre y cal.

“Esperamos una convocatoria para dar una solución a este problema. No pedimos que nos paguen la cosecha, pero al menos que den un financiamiento para recuperar las fincas si es posible sin interés porque no es culpa nuestra. Si no dan una respuesta, nos iremos a las instancias legales”, dijo Enamorado.

Cronología MES - AÑO octubre 2018

Inicio. Empezó la cosecha 2018-2019, en la cual la cooperativa recomendó a los productores regar sus fincas para protegerlas. octubre 2018Inicio. Empezó la cosecha 2018-2019, en la cual la cooperativa recomendó a los productores regar sus fincas para protegerlas. MES - AÑO Diciembre 2018

Cumplimiento. Los productores hicieron el riego cinco veces a sus fincas, según las indicaciones que recibieron. Diciembre 2018Cumplimiento. Los productores hicieron el riego cinco veces a sus fincas, según las indicaciones que recibieron. MES - AÑO Marzo 2019

Pérdidas. Las cosechas de café se perdieron, producto del riego del caldo de azufre y cobre que dejaron quemados los granos de café, según denuncia. Marzo 2019Pérdidas. Las cosechas de café se perdieron, producto del riego del caldo de azufre y cobre que dejaron quemados los granos de café, según denuncia.

“Me hago una pregunta y me la contesto solo: si ellos nos recetaron eso para controlarnos, tiene un costo y una inversión, los resultados tienen que ser positivos, y no nos tendrían que haber generado pérdidas, porque nos quemó las cosechas”, finalizó. Se consultó a directivos de la cooperativa, pero no estaban disponibles.