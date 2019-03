Diego Arias: “No estamos lejos de la integración de autos eléctricos”

San Pedro Sula, Honduras.

Diego Arias, experto ecuatoriano en diseño de sistemas eléctricos industriales, visitó Honduras para presentar, en un foro patrocinado por la Unitec, los avances de la integración de los vehículos eléctricos en la sociedad, recordando los impactos e inconvenientes que pueden traer si los países no están preparados. Además de dar herramientas para que los usuarios puedan evaluar esta nueva tecnología.

¿Cómo ha sido la aceptación en Latinoamérica del uso de vehículos eléctricos?

En los últimos años se han ido integrando los vehículos eléctricos en Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, los autos se empezaron a utilizar desde 2010, posteriormente en Ecuador se empezó a dar regulaciones y políticas para la integración desde 2015. Hemos ido aprendiendo y retroalimentándonos de los usuarios respecto al uso de los vehículos eléctricos..

¿Hay desconfianza sobre el uso de los vehículos eléctricos?

Sí, hay bastante desconfianza respecto a varias preguntas que nos hacemos como: ¿Dónde voy a cargar mis vehículos si me quedo parado en alguna parte de la ciudad?, ¿cuántos kilómetros me va a durar el vehículo eléctrico?, ¿cuánto costarán las baterías unas vez se desgasten?

Proyectos en Honduras. Se espera que partir del primer trimestre de 2019, Green4u inaugure su primera fábrica que ensamblará autos eléctricos en Latinoamérica.

También tiene sus cuestiones positivas como que no va a contaminar con C02 el ambiente, pero falta saber si la tecnología ya ha madurado lo suficiente para integrarse a la sociedad o todavía no. Países de Asia y Europa ya han integrado en gran medida los autos. Se trata de ir corrigiendo poco a poco las fallas que tienen para integrarlos en Latinoamérica.

¿Es necesario que los gobiernos también tengan iniciativas para incentivar los vehículos eléctricos?

Tiene mucha importancia, es trabajo de todos, se debe tener una planificación integral del sector energético, planificación de electrolineras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad para iniciar, también colocarlas entre conexión de ciudades para que los usuarios puedan viajar y no sea una limitante para solo manejar dentro de la ciudad.

Es una planificación integral del sector energético y analizar toda la cadena, porque de nada sirve dejar de emitir C02 con un vehículo eléctrico, si están generando energía con combustibles fósiles, se deja de contaminar por un lado, pero se contamina en la parte de generación.

¿Estamos lejos de poder adoptar esta nueva alternativa de transporte?

Lo principal es empezar a hacer el análisis con las políticas y mercados energéticos que tiene cada país, no estamos lejos porque ya hay países en Latinoamérica que los están implementando como México, Costa Rica, Colombia, Chile y Ecuador. Hay que ir trabajando poco a poco para que sea una integración paulatina, para que no haya inconvenientes para los usuarios como a los sistemas.

Evolución en la región. Costa Rica ya tiene en circulación más de 600 autos eléctricos, se espera que en cinco años la cifra puede llegar a los 40,000 vehículos.

¿Cómo ha sido la experiencia del uso de los vehículos eléctricos como medio de transporte público?

En la ciudad de Loja, Ecuador, hubo un plan por parte de la municipalidad de integrar 50 vehículos eléctricos a la ciudad, es un plan piloto. Sin embargo, ya han existido inconvenientes al respecto. Los taxistas tienen reclamos que los vehículos eléctricos no les están funcionando como ellos esperaban, ¿por qué razón? Porque los autos no fueron diseñados para un recorrido tan grande como es el de un taxi, pero para una familia se adapta bastante bien, para el transporte público el recorrido es bastante amplio, genera bastante desgaste en las baterías, por eso es muy importante la selección adecuada del vehículo. No es lo mismo un vehículo para una familia que para un taxi. Los costos de inversión son bastante elevados para que dentro de tres años ya tengan que comprar baterías

¿La industria automotriz está apostando a producir más vehículos eléctricos?

Marcas reconocidas como Nissan, que es uno de los vehículos eléctricos más vendidos del mundo, han apostado por la comercialización de sus vehículos, ha aumentado la autonomía de 160 kilómetros y ahora está con autonomías de 260 kilómetros, han mejorado la capacidad de almacenamiento de sus baterías. La marca BYD de China ha desarrollado vehículos con alta autonomía y otras marcas como Renault han avanzando en el desarrollo de estos vehículos. Lo que hay que considerar es que sigue habiendo una diferencia de precios un poco marcada entre un auto eléctrico, ya que es más costoso que uno tradicional.

¿Cómo lograr hacer un plan viable con el uso de los vehículos eléctricos?

Dependerá mucho de las políticas que imparta el Gobierno, las directrices para guiar a los usuarios por el buen camino, la planificación del Gobierno para ver si es viable para la inversión privada e inversión del estado por canalizar este tipo de tecnología y que no produzca un fracaso al momento de su integración. También en los usuarios de cambiar el chip para empezar a usar otras alternativas.