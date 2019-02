Compañías ya no están contratando los “genios“

Tegucigalpa, Honduras.



Pese al fuerte desempleo que hay en los países de América Latina, la mayoría de las empresas de tecnología (por no decir todas) manifiestan problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen.



Las dificultades en el mercado laboral actual se presentan tanto porque los candidatos no cuentan con los conocimientos necesarios, como por el incumplimiento en las capacidades y actitudes profesionales requeridas. Evidentemente, están cambiando las competencias profesionales. Y si en la actualidad existe una importante brecha de capacidades, conocimientos y actitudes, esta aumentará en los próximos años.



Las empresas de tecnología no siempre saben exactamente el perfil que necesitan y por eso tienden a ser más específicos en sus búsquedas. Por otro lado también es cierto que estos candidatos, sabiendo que son “oro en polvo” en un mercado de pleno empleo, piden salarios y beneficios exorbitantes.



Sin embargo, los expertos afirman que estamos frente a un cambio de paradigma: Las organizaciones están dejando de contratar “genios” en una determinada tecnología para priorizar a aquellos que no tienen tantos conocimientos técnicos, pero sí mucha actitud para aprender y muchas destrezas vinculadas con las “habilidades blandas”.



Lo que sucede entonces es que la gente no está entrenada para pensar sobre su trabajo, para mantener una conversación atrayente, para presentarse, para empatizar, para negociar en el trabajo.



Por un lado, las empresas se acostumbraron a contratar a perfiles de expertos a cambio de sueldos altos, sin enfocarse en el desarrollo profesional de estas personas.



Por otra parte, el sistema educativo tampoco se enfoca en desarrollar las “habilidades blandas”.