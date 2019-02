Plan de rescate de la Enee será presentado el 22 de abril al FMI

San Pedro Sula, Honduras.



El plan de rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) será presentado el próximo 22 de abril ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Roberto Ordóñez, ministro de la Secretaría de Energía (SEN), anunció que presentarán ante el organismo internacional un plan de acción de siete puntos para rescatar la empresa estatal.

Ordóñez señaló que ya se cuenta con un plan de recuperación, que incluye la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), revisión y readecuación de los contratos de energía, la reducción de la mora, la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas que maneja la Empresa Energía Honduras (EEH), plan de eficiencia energética y demás.



Cambios

Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, dijo que a partir del segundo trimestre de 2019 se comenzará a poner en práctica una serie de cambios en toda la cadena de la industria eléctrica.

El funcionario agregó que siguen avanzando en el plan integral. En marzo se espera dar a conocer los componentes del plan.



Subrayó que “tenemos claro cada proceso, el plan es de reconstrucción del sector eléctrico y será integral”. “No pienso abordar los temas de manera individual, sino en su conjunto”,



Tábora dejó claro que el papel de cada uno de los actores será clave para recuperar el sector eléctrico. “Como le dije claro a los generadores, con uno que no colabore se cae todo, a mí no me temblará la mano para tomar las decisiones que debo tomar”.



En esta década es el segundo intento que hace el Gobierno para ordenar el sector, ya que al entrar en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada mediante Decreto 404-2013 y publicada en La Gaceta 33,431 del 20 de mayo de 2014, se esperaba una reingeniería, pero nunca se aplicó.