BID, BM Y BCIE apoyarán a Honduras en rescate financiero de empresa eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) podrían apoyar como "aval parcial" el plan de rescate de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), que podría durar hasta 12 años.



El representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, dijo a periodistas que los tres bancos multilaterales están dispuestos a apoyar como "aval o una garantía parcial" a la ENEE para que financie en la banca local su deuda, que supera los 56.000 millones de lempiras (2.281 millones de dólares).



Agregó que los tres organismos no tienen "condiciones para garantizar toda la deuda (de la ENEE), pero se puede garantizar una parte y con esto se podría reducir los costos".



"Hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario (...) las reformas" para reducir las pérdidas de la empresa estatal de energía, subrayó.



El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, designó en enero al embajador de su país en Washington, Marlon Tábora, como coordinador del Gabinete Económico y su principal misión es la recuperación financiera de la ENEE.



Para Almeida el sector energético tiene "mucha importancia, no solo por el servicio, sino también para la estabilidad económica del país".



Destacó que el apoyo del BID, BM y BCIE será "muy importante" para reducir el déficit financiero de la estatal eléctrica, cuyo plan de rescate tardará hasta doce años.



Dijo además que el plan tiene que "ser factible" porque "no hay otra alternativa" para reducir las pérdidas de la ENEE, que rondan el 30 %, y revisar el costo de la deuda y las tarifas de la empresa.



La crisis económica que atraviesa la ENEE, en su opinión, "no es un tema nuevo" para la comunidad internacional, pues muchos países de Centroamérica enfrentan problemas similares.



La estrategia de rescate de la ENEE se ejecutará en dos etapas: la primera contempla una serie de reformas operativas, financieras e institucional, y la segunda está orientada a crear un plan de inversión.



La ENEE atraviesa por una crisis económica en parte por fallas administrativas y técnicas que arrastra desde hace varios años, según las autoridades locales, que señalan que para reducir las pérdidas de la institución se requiere "grandes inversiones". EFE