Las "fintech" en Honduras recalcan que es "inevitable" digitalizar la banca

Tegucigalpa, Honduras

La digitalización de la banca es "inevitable" y "necesaria" para su supervivencia, y su futuro pasa por su capacidad de entenderse con las nuevas empresas "fintech" o compañías financieras tecnológicas, alertaron este jueves especialistas en Honduras.



En un congreso "fintech", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Tegucigalpa, los ponentes explicaron que la alianza entre las empresas de finanzas tecnológicas y la banca aportará beneficios a ambos.



El representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, considera que las "fintech" contribuirán a mejorar la competitividad de los bancos y supone tener "costos más bajos" y acceder a personas que no tienen una cuenta bancaria.



"Esto posibilita a los bancos a través de tecnología buscar acceder a estas personas que no están dentro del sistema (financiero)", dijo Almeida.



Al menos 200 millones de personas en América Latina no tienen acceso a una cuenta bancaria y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) tienen dificultades para acceder a financiación por falta de historial crediticio y garantías, añadió.



Las "fintech", en opinión de Almeida, ayudarán además a los bancos a prestar mejores servicios al cliente de manera "mucho más barata y más efectiva".



Además, contribuyen a aumentar el mercado financiero y que los clientes hagan sus operaciones de forma "más barata" y "más rápida".

Cambios en la banca

Almeida cree que la revolución que ha llegado con las tecnologías de la información causará la desaparición de algunos bancos o la pérdida de clientes, si no saben adaptarse a ese cambio.



"Se van a quedar con los grandes clientes, pero van a perder una buena parte de las Pymes que van a migrar hacia las nuevas tecnologías", enfatizó.



Indicó además que los bancos grandes han comenzado a buscar alianzas con las 'startups' (empresas emergentes) para conocer las tecnologías que se están desarrollando.



En el caso de Honduras, el representante del BID dijo que solo hay dos "fintech", pero existe "un movimiento de crecimiento" sobre este tipo de empresas.



Las "fintech" beneficiarán a los bancos tanto en la digitalización como en la prestación de servicios, y además les permitirá competir con los gigantes de Internet.



Las compañías financieras tecnológicas y la banca tienen una "estrecha colaboración", dijo a Efe Andrés Fontao, de la empresa Finnovista, organización que potencia los ecosistemas Fintech en España y América Latina.



Agregó que los bancos se están acercando a las "fintech", ya que saben que son empresas que conocen "de una forma muy profunda la tecnología y las nuevas metodologías" para desarrollar innovaciones dentro del sistema financiero.



La alianza entre las "fintech" y las instituciones financieras promueve la "innovación mucho más eficiente en tiempo y dinero" para la banca, resaltó Fontao.



Destacó que uno de los retos es "el acceso a capital", ya que no existe "suficiente inversión" por parte de los Fondos de Capital de Riesgo y los propios bancos en la temática.



La transformación digital en el sector financiero, según el experto, "es inevitable", ya que la banca está "cambiando" y se enfrenta a "una serie de amenazas de nuevos actores con base tecnológica".



Ante este panorama, añadió, la banca tiene que "innovar y transformarse", de lo contrario "morirá" como ha pasado en otras industrias.



Uno de los mayores beneficios de esta alianza es "tener mayor acceso a los servicios financieros" y "una mayor democratización" en el sector.



En el congreso de "fintech", que concluirá este viernes y es auspiciado por el Banco Central de Honduras, se analizará también el impacto de la transformación digital en el sector financiero, las empresas y la ciudadanía, entre otros temas.