Impulsa el marketing de tu negocio

Cuando comienzas un negocio seguro tienes muchas ideas en tu cabeza y algunas que la gente a tu alrededor te ha brindado para el mercadeo de tu empresa.



Para Philip Kotler “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”.



Una buena estrategia de marketing puede ayudar a acercar las posturas de empresa y consumidor y aumentar el éxito de la empresa.



Para plantear una buena estrategia hay que analizar el producto, a los clientes, a la competencia y posteriormente realizar un plan de marketing.



La revista Entrepreneur comparte ideas sencillas para que el marketing de tu negocio empiece a rodar con poco dinero y sí, con mucha aptitud emprendedora:

La imagen también es importante, por lo que ocuparás darle una identidad gráfica a tu empresa.

1. Elige tu red social fuerte: aunque todos te digan que debes estar en todas las redes sociales, lo cierto es que muchas startups y negocios en ascenso suelen tener una red social.

Identifica la red que te permita tener mayor exposición y clientes.



2. Conéctate con otros como tú: se conoce como Networking, y es lo que los buenos comerciantes y hombres de negocio han hecho todo el tiempo: crear conexiones. No todos serán tus clientes o proveedores, pero puedes compartir ideas, buscar retroalimentación y hasta generar alianzas que te servirán en un futuro.



3. Crea videos: los videos que puedes tomar con tu teléfono, dotados de alta definición y sonido mejorado, pueden ser opciones para tu negocio. Puedes mostrar tus productos, tu local, responder preguntas frecuentes de tus clientes o incluso comunicar ofertas.



4. Escribir: éste es un talento que puedes perfeccionar con el tiempo. Recuerda que nadie mejor que tú para hablar de tu negocio y todo lo que te apasiona en un blog empresarial. Así que cuéntale al mundo de tu negocio.



5. Boletines electrónicos y físicos: ya sea que envíes boletines electrónicos o que lo hagas impresos, lo importante es que brindes información valiosa para aprovechar estos pocos segundos que los clientes te regalan antes de que el papel o boletín electrónico termine en la basura.

APTITUD. No dejes que el miedo te paralice. Tu éxito dependerá de cómo resuelvas cada uno de tus temores que obstaculizan el desarrollo de tu empresa.

6. Cuenta historias: en lugar de contar argumentos de venta, por qué mejor no cuentas una historia. Estas son más fáciles de contar y de retener porque asociamos los productos y servicios con gente y ponemos los beneficios en términos con los que nos podemos identificar.



7. No volantees: quizás las hojas volantes funcionaron en el pasado, pero ahora que existen los teléfonos inteligentes hay otras formas más novedosas para hacerlo, como el video. Pero también, puedes usar cupones, descuentos en la primera visita, una copa de vino, un regalo en la primera compra, degustaciones o muestras gratis, promociones, entrega a domicilio, etc.



8. Graba un podcast: un podcast es una grabación de audio, más parecida a programas de radio, que puedes grabar y subir a la red para que otros lo escuchen. Son más interesantes si los graban varias personas. Incluso, los temas del blog pueden funcionarte también para el podcast.



9. Busca que te vean: ya sea subiendo tu catálogo a Instagram o Pinterest, dejando cupones a los vecinos, dar tarjetas en las librerías, hacer memes y contenido viral que haga a la gente ubicarte, la creatividad es el límite. Si no se te ocurre nada, pide consejos de quienes te rodean.



10. Trabaja en tu reputación online: haz una investigación de tu negocio en Google. Busca si aparece tu local en Google Maps, los comentarios en las redes sociales, o si hay alguna noticia de tu negocio. Si no aparece nada, es buen momento para empezar.



11. Crea una identidad gráfica: la mayor parte de los estímulos que recibimos al día entran por los ojos, así que la identidad gráfica de tu empresa debería ser una prioridad. Si tienes logotipo, pregúntale a clientes, amigos y gente al azar lo que opinan y usa esa retroalimentación. Puede que requieras a algún diseñador que te apoye con la creación de un nuevo logo.



Cuando implementes estas estrategias, sigue el consejo de John Rampton, influenciador digital, empresario y CEO de Due, quien recomienda:



“Evita quedar atrapado en la rutina y deja de basarte en las mismas estrategias todos los años.



Evalúa de manera continua los medios que usas y todo lo que haces porque el marketing en línea, las herramientas de redes sociales y las preferencias de tu audiencia pueden cambiar antes de que te des cuenta. Y si eso sucede, quedarás atrás de la competencia”.



Y amplía: “En mi caso, vuelvo a evaluar todo lo que hacemos al menos una vez al año para mantenernos al día con las plataformas y los canales nuevos que necesito incorporar en una próxima revisión de la estrategia de marketing”.