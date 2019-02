Los trabajos online más demandados

Tegucigalpa, Honduras.



Gran parte de los negocios a nivel mundial se están maneja a través de internet y con ello está creciendo el número de empleos online o en línea.



Tanto en países desarrollados como en los que están en desarrollo esta es una realidad. Al respecto, el portal especializado en el tema Freelancer.com publicó un informe en el que detalla los empleos online más y menos demandados durante el 2018.



El análisis de casi dos millones de trabajos publicados reveló que el contenido fue el rey, gracias al crecimiento en puestos de trabajo, especialmente vinculados a la creación de sitios web, según Freelancer.com.



Es decir que la redacción es el empleo online más demandado en 2018, el gran ganador. En la actualidad, el negocio que no está en línea pierde oportunidades, y esto se evidencia más que nunca en el gran número de ofertas publicadas relacionados con el desarrollo web y la creación de contenido.



En general, han crecido categorías de empleos como Redacción, Animación 2D, Ilustración y After Effects, que dominaron la lista de los 25 trabajos con mayor crecimiento a lo largo de 2018. Redacción fue, por lejos, la categoría laboral de más rápido crecimiento en 2018, con una tasa del 537.5% en comparación con el año anterior.



Como lo vaticinó Bill Gates en un ensayo de 1996 titulado “El contenido es el rey”, en que pronosticaba que “gran parte del dinero real se hará en Internet”.



Este tipo de trabajos creativos se ha convertido en uno de los más populares y de mayor crecimiento que realizan los trabajadores independientes.



Otros empleos



La escritura académica también experimentó un crecimiento sustancial a lo largo del año, reclamando su puesto en las 10 mejores categorías de habilidades de más rápido crecimiento. Otras dos áreas importantes en la creación de contenido online que tuvieron gran demanda fueron la redacción de blogs, que crecieron 146% y Redacción SEO -una herramienta tan importante para las empresas que construyen su presencia online-, que aumentó un 84.8% con una demanda de 2,590 empleos. El desarrollo web creció 92.3% durante el año, con 9,632 empleos. Además, otros trabajos que desempeñan un papel importante en el desarrollo web también crecieron rápidamente.



Los que no



Los trabajos en otras áreas de desarrollo de software vieron una disminución en popularidad a lo largo del año: esta categoría tuvo una caída del 70.7% en 2018.



También los diseñadores de aplicaciones tuvieron menos oportunidades.



Los trabajos que involucran carritos de compra, sistemas de compras digitales que suelen utilizar los sitios de e-commerce para facilitar las compras online, y procesamiento de pedidos también disminuyeron.