El futuro del empleo con los avances de la Inteligencia Artificial

Tegucigalpa, Honduras

El futuro del empleo es más preocupante de lo que se ha proyectado en los últimos estudios de diferentes organismos y firmas internacionales. Todo obedece a los avances y la penetración, cada vez mayor, de la Inteligencia Artificial (IA).

Algunos directivos de grandes empresas ven un futuro de despidos masivos gracias a la IA, pero no se atreven a decirlo en público, han mencionado analistas.

Durante el Foro Económico Mundial, el evento que reúne anualmente a la élite política y económica global, le dedicaron una especial atención a la inteligencia artificial.

En una mesa de debate dedicada a la Cuarta Revolución Industrial, Marc Benioff, CEO de Salesforce, defendió la importancia de tomar decisiones sobre la adopción de la IA con un ojo puesto en la igualdad.

Sin embargo, muchos otros directivos de grandes compañías desplazados a Davos no compartían su preocupación, de acuerdo con un artículo del New York Times realizado por Kevin Roose. En palabras de Roose, estos ejecutivos ven la IA como la solución mágica que les permitirá ahorrar a base de reducir departamentos con miles de trabajadores a unas pocas docenas. Cita las palabras de Mohit Joshi, presidente de la consultora Infosys, una firma especializada en automatización de empresas: Antes la gente tenía como metas ir reduciendo el 5% a 10% para reducir su plantilla. Pero ahora preguntan: ¿Por qué no podemos hacerlo con el 1% de la gente que tenemos?”.

Roose denuncia que pese a que, según un informe publicado por Deloitte, el 53% de las empresas ya habían empezado en 2017 a usar máquinas para realizar tareas antes asignadas a humanos (y que la cifra podía subir hasta el 72% este año), los altos directivos preferían seguir amparándose tras eufemismos.

Lo que viene

Terry Gou, presidente del fabricante taiwanés de electrónica Foxconn, dijo que la compañía planea reemplazar por robots al 80% de sus trabajadores en 5-10 años.

En 2025, el 52% de los puestos de trabajo que hoy existen serán reemplazados por tareas que realizarán máquinas, según un estudio del Foro Económico Mundial (FEM) que analiza el impacto de la automatización y de las nuevas tecnologías en este sector laboral.

El estudio, titulado “El futuro del trabajo 2018”, se basa en entrevistas realizadas a ejecutivos y directores de recursos humanos de 20 países -desarrollados y emergentes- y 12 áreas industriales distintas que gestionan más de 15 millones de empleados en el mundo.

Según el análisis, a nivel mundial el trabajo que más crecerá será el de analista de datos, desarrolladores de software, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, así como expertos en mercadotecnia; mientras que los que más decaerán serán los empleos de más baja formación y de trabajo repetitivo