A finales de abril estará listo plan de rescate de la Enee

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno de Honduras urge de un plan de acción para rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y que sea creíble para el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En un primer calendario se estima que para finales de abril estaría listo el plan, informó ayer el titular de la Secretaría de Energía (Sen), Roberto Ordóñez, quien dijo que han tenido extensas reuniones de trabajo.



“Tenemos un calendario que creo que nos podría llevar a tener una solución, un plan de acción para finales de abril y probablemente para el mes de junio ya tener avanzadas las pláticas con las diferentes instituciones financieras que han prometido apoyarnos”, adelantó Ordóñez.



Otro tema en el que deben avanzar las autoridades es la escisión o división de la Enee en tres empresas: generación, transmisión y distribución de energía.



Para ello ya está listo un proyecto de decreto que será enviado al Congreso Nacional, informó Ordóñez.



Marlon Tábora, quien fue nombrado coordinador del Gabinete Económico, comentó que hasta que no se haga un proceso inicial de auditoría con la estatal no es posible hablar de ningún plan de rescate.



“Estas primeras semanas mi enfoque estará en que las autoridades de la Enee entreguen información verídica sobre las finanzas, que se aclaren cada uno de los contratos de compra de energía y servicios autorizados por la junta directiva, así como el estatus del proceso de escisión de la empresa en sus unidades de negocio a fin de poder auditar la misma”, comentó Tábora.



El coordinador del Gabinete Económico solicitó ayuda de la empresa privada para diseñar un plan de rescate de la Enee.



Acuerdo



La severa crisis financiera de la estatal eléctrica impide al Gobierno que se firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Esto debido a que la deuda acumulada de alrededor de L53,000 millones tiene comprometidas las finanzas públicas.



Este monto equivale al 50% de los impuestos que recauda al año el fisco hondureño.



Al no sanear las finanzas, el Gobierno deberá endeudarse más y, por ende, se elevará el déficit fiscal.



En octubre de 2018 se firmó un convenio entre generadores, banca y funcionarios de Gobierno.



Además de la renegociación de los contratos, la división de la Enee y la reducción de pérdidas, el plan establece una recuperación de la mora, la readecuación de la deuda y una mejora en la calidad del servicio.