El déficit comercial de Honduras creció un 18,3 % en 11 meses

Tegucigalpa, Honduras.



El déficit comercial de Honduras creció un 18,3 por ciento de enero a noviembre de 2018 y se situó en 5.540,4 millones de dólares, a causa principalmente del aumento de las importaciones, informó este miércoles el Banco Central del país.



Según el organismo, el déficit comercial hondureño a noviembre pasado fue superior en 857,5 millones de dólares al registrado en los primeros once meses de 2017, cuando sumó 4.682,9 millones de dólares.



En los primeros once meses de 2018 las exportaciones hondureñas se redujeron un 3,2 por ciento, hasta un total de 4.077,7 millones de dólares, respecto a los 4.211,4 millones del mismo periodo de 2017, señaló el Banco Central en su informe Comercio Exterior de Mercancías Generales.



El informe añade que las importaciones se incrementaron un 8,1 por ciento y quedaron en 9.618,1 millones de dólares, frente a los 8.894,3 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.



El Banco Central señaló que Estados Unidos fue el principal socio comercial de Honduras en los primeros once meses de 2018, ya que ese mercado generó 1.432,5 millones de dólares, seguido de Europa con 1.221,1 millones de dólares.



Le siguen en tercer lugar Latinoamérica con 1.170,8 millones de dólares, y en cuarto el resto del mundo con 217,5 millones, precisó el organismo hondureño.



Además, indicó que el aumento de las importaciones fue influenciado por el incremento en la compra de materias primas, combustibles, bienes de capital y de consumo.



Los principales proveedores de Honduras son Estados Unidos, Centroamérica, Europa y algunos países de Latinoamérica.



En el año 2017 el déficit comercial de Honduras sumó 5.120,2 millones de dólares, según las cifras del Banco Central.



El principal producto de exportación de Honduras es el café, cuyas ventas se redujeron en el año cosecha 2017-2018 en un 14,5 por ciento, según cifras oficiales.



Las ventas del grano en el último período sumaron unos 1.322,4 millones de dólares, mientras que para la cosecha 2018-2019 se prevé que superen los 1.500 millones de dólares.