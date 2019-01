Donald Lin:"Muchos taiwaneses están interesados en invertir aquí”

San Pedro Sula, Honduras

Donald Lin, presidente de la corporación taiwanesa Dong Jyu Group, se ha propuesto que Honduras logre convertirse en el faro que ilumine a toda Centroamérica, aplicando las experiencias que su país hizo hace medio siglo para convertirse en una de las 20 economías más fuertes del mundo. Desde hace tres años, el empresario hace visitas al territorio hondureño para dar seguimiento a los planes de desarrollo que harán posible ese objetivo.

¿De qué forma Taiwán puede contribuir al desarrollo de Honduras?

La experiencia de éxito que ha tenido Taiwán en estos 40, 50 años, precisamente es la mejor oportunidad de aprendizaje que puede tener Honduras. Hace 40, 50 años, en Taiwán no había nada, lo único que teníamos era agricultura. Desde la agricultura pudimos avanzar al proceso de alimentos y luego a la industrialización, hasta hoy en día que somos un país tecnológico. Toda la técnica en cualquier campo, el equipamiento, el cuerpo técnico y la experiencia son muy vastas en Taiwán. Estamos dispuestos a compartir esa experiencia con el país e implementarla acá, para apoyar al desarrollo. Tenemos un poco de resultados ya.

¿Cuáles han sido los proyectos hechos hasta ahora por Dong Jyu Group?

Respecto a la agricultura, tenemos proyectos de ajonjolí, vaina de soya, aguacate y maracuyá, que van desde la semilla, el proceso de alimentos y hasta la exportación. Hemos apoyado el desarrollo agrícola del país. Hasta ahora, hemos sembrado 200 manzanas en una modalidad integrada con los pequeños productores, proporcionándoles una oportunidad de empleo, ingresos fijos y darles una vida estable. Con el proyecto de ajonjolí directamente hemos generado de 300 a 400 empleos. La meta en 2019 es cultivar dos mil manzanas de ajonjolí, con lo que multiplicaremos los empleos hasta cuatro mil. Estamos calculando un crecimiento en los proyectos de aguacate, soya y maracuyá.

¿En qué consistirá el apoyo para el sector de la pesca?

Vamos a apoyar al desarrollo de una zona pesquera, en esta zona vamos a tener una escuela técnica en donde enseñaremos a los jóvenes hondureños técnicas en acuicultura, pesca, en el proceso y otros sectores que derivan de esta industria. Aparte de la escuela vamos a implementar instalaciones para la refrigeración de productos, obviamente establecimientos de refrigeración de escala industrial. Queremos apoyar a Honduras para que desarrolle la industria pesquera en la zona económica pesquera y en alta mar.

¿¿Por qué un plan de desarrollo en la industria minera?

La minería, en particular, es una industria de la que mucha gente tiene una idea equivocada, pero en realidad la vida depende de una industria minera. En realidad, la minería no está sola, por ejemplo, en los celulares siquiera hay cuatro elementos que provienen de la minería. La minería está directamente relacionada com nuestro estilo de vida, por lo que no debe ser visto como una actividad independiente. Sin embargo, es una industria destructiva una vez que se hace la explotación. Tienes que regresar todo a su estado natural y hacer que las zonas mineras sean más bellas de lo que fueron antes, arreglar las perforaciones que se hicieron una vez y que a las comunidades mineras se les enseñe a cultivar árboles, sembrar frutos y de esto pueden comer y hasta generar ingresos.

¿Cómo hacer para que más personas en Taiwán sepan de Honduras?

A través de medios de comunicación; pero en realidad en estos tres años, por todo lo que hemos estado haciendo en Honduras, mucha gente en Taiwán ya sabe del país. Muchos de ellos están interesados en venir a ver qué hay y también esperan ver si es que pueden seguir nuestros pasos. Aunque al final la gente sigue con un poco de miedo, pues la seguridad, el sistema de transporte, los políticos y la economía, precisamente no son tan estables. Ellos esperan visitar Honduras con muchas ansias, pero también temen salir lastimados. Quiero ser el ejemplo, porque la paso muy bien acá y no tengo miedo. Más bien los incentivo a que nos sigan y por eso en cada viaje son cada vez más personas las que nos acompañan.