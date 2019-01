Pensar en grande y ser positivos, aconsejan a emprendedores este año

San Pedro Sula, Honduras.



“La definición de suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, y una persona para que pueda alcanzar sus propósitos debe prepararse”, dijo Juan Fernando Portillo, gerente de la empresa Eventum.



Para el empresario, uno de los conceptos importantes para que los emprendedores puedan alcanzar el éxito, es desarrollar sus habilidades y hacerse los mejores en lo que están haciendo.



El experto en negocios y mercadeo aconsejó que las personas que este año tienen pensado empezar a emprender deben creer más en ellos mismos, creer más en que sí se puede, ya que la palabra “imposible” es el primer obstáculo que se pone la mayoría de personas.



“Grandes personajes que han logrado emprender localmente y personas soñadoras que han conseguido cosas trascendentales a nivel mundial, han logrado hacerlo porque han creído que lo pueden lograr y han actuado para construir sus metas, negocios y proyectos en general”, dijo Portillo.



Claves



Portillo, con experiencia de más de 10 años leyendo libros y asistiendo a conferencias, ha identificado varios puntos importantes para que emprendedores, o personas en general, puedan alcanzar sus metas.



Como primera clave señala que la personas debe pensar en grande.



“Si hay que pensar, hay que hacerlo en grande y pensar en grande es establecer una meta que nos rete; dice un pensador que, si al momento de compartir una visión o un sueño que se tiene y la gente lo acepta, no es una visión grande, pero si la ven como una locura es porque anda en el camino correcto”, señaló Portillo.



Otro punto señalado por el profesional es que se debe pensar positivamente,



“Hay que rodearse de gente con el estado de ánimo que uno necesita para actuar con buena actitud, porque si uno se rodea de gente pesimista o fracasada, eso contamina y va imposibilitar que se pueda dar el paso que se ocupa para poder emprender o realizar cualquier meta”, aconsejó.



Como tercer punto, Portillo indicó el actuar.



“A veces uno lo piensa demasiado, es cierto que hay que hacer un plan, pero hay que actuar.



Si se tiene que salir a la calle a tocar puertas para conseguir proveedores para el emprendimiento, o buscar gente que te colabore, hay que actuar, no hay que quedarse con solo buenas ideas”, puntualizó.



Como último consejo indicó que las personas tienen que buscar crecer.



“La palabra importante es crecimiento, si una persona no crece, se muere en vida. Hay que prepararse leyendo, capacitándose, entrenando, investigando. Hoy se tienen muchas herramientas para lograr crecer a través del internet”, agregó.



Responsabilidad social



El gerente de Eventum, además está desarrollando desde junio de 2018 un programa social por medio de las redes sociales llamado Café con Propósito.



“Tratamos de contar una historia con un invitado y que con esta se pueda inspirar a otros que tengan en ese momento una duda, un temor, una pregunta”, expresó.



Además agregó que con el programa quiere decirle a las personas que sí se puede y cambiar el chip para salir adelante en un país que lo necesita y donde hay personas con talento.