Piden más registros mercantiles para agilizar Mi Empresa en Línea

San Pedro Sula, Honduras.



Dirigentes de la micro, pequeña y mediana empresa siguen esperando que el Gobierno cumpla la promesa de democratizar el registro mercantil, que solo dos organizaciones manejan.



Según explicaron, la petición es crucial para que la plataforma electrónica Mi Empresa en Línea funcione como está contemplado en la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2018.



“Es decir, que cualquiera que quiera inscribirse en Mi Empresa en Línea tiene que ir a parar a Tegucigalpa o San Pedro Sula. La página no es amigable, más bien es engorrosa y complicada”, dijo Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih).



Por ejemplo, si un pequeño empresario se registra en Ocotepeque, el sistema le genera un código, el cual debe llevar a Tegucigalpa o San Pedro Sula para que sea validado por el registro mercantil.



Semanas atrás, funcionarios anunciaron la apertura de más registros en las Municipalidades y oficinas del SAR.



Desde ayer, la Anmpih asiste a socios interesados en formalizar sus empresas a través del portal. Para ello, deben ir a la oficina en Guamilito, entre la 5 y 6 calle, frente a la cooperativa Chorotega, y llevar una cuenta de correo electrónico, la cédula, RTN personal y el último recibo de energía pagado.



“Entendemos que todo es un proceso, pero a más de un mes desde la entrada en vigor de la ley de apoyo tienen que empezar a hacer las correcciones”, agregó Escobar.



El emprendedor José Humberto Rivera comentó que le llevó más tiempo de lo esperado inscribirse en la plataforma electrónica. “Una pregunta lo lleva a otra en cada paso que se da al llenar los formularios en el sistema. Debería ser un simple procedimiento, como lo dice el Código de Comercio, y eso hace que no sea en 20 minutos, como lo había dicho el Gobierno. A veces son hasta más de tres horas”, agregó.



De acuerdo con los usuarios, en los lugares que están validando el formulario les cobraron L200 por inscripción, a pesar de que el registro es gratuito.



Recomendaron que una vez que haya registros mercantiles en el interior del país será necesario considerar el dar asistencia técnica a quienes no saben usar internet.



Eso se evidenció con algunas personas que fueron a la Anmpih y no tenían correo electrónico.