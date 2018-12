Honduras analiza ajustar la Tasa de Política Monetaria

Tegucigalpa, Honduras.



El gobierno de Honduras analiza revisar la Tasa de Política Monetaria (TPM).



Desde el 20 de junio de 2016 se mantiene en 5.50% y el último ajuste del directorio del Banco Central de Honduras (BCH) fue una reducción de 0.25 puntos básicos, bajando de 5.75% a 5.50%.



La última revisión de la TPM fue el pasado 9 de noviembre y se aprobó mantenerla en 5.50%. Esa decisión se tomó después que la Comisión de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) del Banco Central analizó la evolución reciente y las perspectivas para los principales indicadores macroeconómicos y financieros, a nivel nacional e internacional.



La TPM es la tasa de política rectora del sistema financiero y se usa como referencia para la compra de títulos valores gubernamentales.



Ámbito regional



La Tasa de Política Monetaria observa diferencias entre los países de la región.



De acuerdo con un reporte del Consejo Monetario Centroamericano (CMC), Honduras tiene la TPM más alto en la región. En Costa Rica es de 5%, mientras que en Guatemala es de 2.75%.



En República Dominicana alcanza 5.50%.



En diciembre de 2015, la tasa era de 2.25% en Costa Rica, 3% en Guatemala, 6.25% en Honduras y 5% en República Dominicana. A diciembre de 2016 fue de 1.75% en Costa Rica, 3% en Guatemala, 5.50% en Honduras y 5.50% en República Dominicana.



Para diciembre de 2017, Costa Rica reportó una TPM de 4.75%, Guatemala de 2.75%, Honduras de 5.50% y República Dominicana de 5.25%.



Aumentar o no



El presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, sostiene que en los últimos años no ha habido necesidad de aumentar la Tasa de Política Monetaria. Agrega que “en los últimos meses hemos visto, con mayor detenimiento, la necesidad de aumentar o no la TPM. En la última década la tasa más baja corresponde a l 1 de julio de 2008 cuando llegó a 9%. La Tasa de Política Monetaria es de 3.50%, la que entró en vigencia el 30 de junio de 2009.



Señala que Costa Rica hizo dos aumentos durante 2018 (en febrero y noviembre), mientras que República Dominicana realizó uno en agosto pasado.



Los únicos países que han mantenido la TPM son Guatemala y Honduras.



De acuerdo con el presidente del BCH, Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Honduras, ha realizado tres movimientos en el presente año.



Wilfredo Cerrato confirmó que está pendiente una reunión de la COMA para abordar el tema y decidir si mantener o aumentar la TPM.



Agregó que esperan en los próximos días anunciar la medida que se tomará.



Panorama



El ajuste de la Tasa de Política Monetaria está sujeta al comportamiento de una serie de factores internos y externos. De acuerdo con el Banco Central, el comportamiento de la economía es una de las variables a ser evaluadas por la COMA, la que se estima en 3.7% para 2018.



La tasa de inflación es otro indicador que se analiza y para este año se proyecta que será menor al 5%.



El saldo de las reservas internacionales es evaluada y en la actualidad cubre 4.8 meses de importaciones de bienes y servicios.



A nivel externo, el Banco Central estudia el comportamiento de la tasa de interés de Estados Unidos, la que se mantiene en un rango de 2% y 2.25% y se espera un nuevo incremento en los próximos días. Otro indicador es el precio internacional de los derivados del petróleo, el que se mantiene a la baja.