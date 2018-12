Autorizan a la Enee contratar crédito de hasta L6,500 millones

San Pedro Sula, Honduras.



El Congreso Nacional autorizó ayer a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) negociar una línea de crédito en la banca nacional de 6,500 millones de lempiras para readecuar deuda a mediano plazo.



Estos recursos serán destinados al pago de proveedores de energía térmica y renovable, cubriendo el déficit de caja para cierre del año fiscal.



El diputado nacionalista Óscar Ramón Najera presentó la moción, al tiempo de solicitar la dispensa de dos debates.



Según lo estipulado, “la Enee deberá proceder al registro contable de la deuda asumida y su incorporación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2019 de la Empresa; pero dichas operaciones contables no tendrán ninguna implicación de salida de efectivo del flujo de caja durante el ejercicio fiscal 2019”, establece el artículo 167 del presupuesto aprobado esta semana por el Legislativo.



La readecuación de la deuda forma parte del diseño y del proceso de estructuración gradual de reperfilamiento de deudas vigentes de corto a mediano y largo plazo que viene ejecutando la Enee para mejorar el flujo financiero de la empresa y cubrir su déficit operacional mientras avanza en su proceso de saneamiento y reforma financiera.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), adscrita al Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas, tendrá una asignación presupuestaria de L33,499,973,007 millones.



Más disposiciones



La estatal está autorizada para que el otro año proceda a la colocaciones de bonos hasta por un monto de $150 millones (L3,621 millones) para financiar pasivos de proveedores de energía eléctrica térmica y renovable, mismos que podrán ser emitidos en moneda nacional, en dólares o denominados en dólares.



Los recursos captados serán incorporados al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019 de la Enee y destinados exclusivamente al pago de obligaciones acumuladas al cierre fiscal 2018 por concepto de intereses moratorios registrados contablemente.



“Mientras la colocación de bonos no se complete se autoriza a la Enee a gestionar y obtener crédito con la banca privada nacional para cubrir las obligaciones descritas (...); asimismo, el crédito obtenido deberá ser cancelado por la empresa una vez que la emisión y colocación de bonos se haya completado”, establece el artículo 54 del Presupuesto General de la República.



La Secretaría de Finanzas ha sido autorizada para incorporar a la Institución Deuda Pública (Depu), el ingreso de los recursos reembolsados por la Enee en concepto de intereses, provenientes del préstamo hecho a dicha empresa.



La incorporación será utilizada para cancelar el servicio de la deuda de la colocación de los bonos soberanos y los costos asociados a la emisión de los mismos, la cual fue efectuada el 19 de enero de 2017 por un monto de 700 millones de dólares. En el presupuesto de la Enee están incluidos recursos destinados a financiar el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) para la electrificación rural consignados como transferencias en la Secretaría de Energía (SEN).



“Dichos recursos no pueden ser utilizados por la Enee ni por la Secretaría de Energía para fines distintos de aquellos para los cuales fueron autorizados. Únicamente el Congreso Nacional indicará el uso de dichos fondos a través de su presidencia”, indica el artículo 166 del proyecto.



El año pasado, la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de 4.05% por parte de Empresa Energía Honduras (EEH) fue certificada por la empresa supervisora del contrato Manitoba Hydro International.



Hasta octubre, las pérdidas operativas de la estatal ascendían a 6,962.2 millones de lempiras (equivalente al 1.1% del PIB), las que resultan de 21,287.8 millones en ingresos totales y 28,250 millones de gastos. Conforme al acuerdo, la EEH debía llegar a noviembre a 24.90% como parte de los siete años de contrato.