22 millones de personas sin energía en América Latina

Montevideo.



Los países miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) se reúnen, a partir de hoy y hasta el viernes, en Montevideo para participar en la “III Semana de la Energía”, congreso en el que se discutirá cómo hacer llegar este recurso a las 22 millones de personas que no cuentan con ello.



Así lo explicó el secretario de la organización, Alfonso Blanco, quien detalló que tanto en las conferencias como en las reuniones se va a hacer un “paneo general” sobre la región y que la situación del acceso a la energía en la región va a tener un papel “muy importante” en estas jornadas.



El experto resaltó que todavía queda mucho por hacer, pero que Latinoamérica ha evolucionado mucho, pues hace una década eran 40 millones las personas que no tenían acceso a la electricidad.



Además, la especialista principal y coordinadora del Hub de SEforAll BID para América Latina y el Caribe, Natacha Marzolf, destacó durante la apertura del congreso que en la región son 85 millones los que no tienen acceso a cocinas sostenibles.



Según Marzolf, 19 países de la región han desarrollado políticas de energías renovables.



“Hoy en día la energía renovable puede competir con los combustibles fósiles. Esto ha sido posible, en gran medida, por la reducción de los costos de la energía como la eólica y la fotovoltaica”, anotó la especialista y usó como ejemplo el hecho de que en Argentina “se duplicaron contratos a proyectos eólicos en un rango de 37 a 47 megavatios por hora y precios récord”. EFE