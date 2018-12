Amcham: Relaciones comerciales con EEUU están en buen momento

Tegucigalpa, Honduras.



Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos se han consolidado en los últimos años con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (Cafta, por sus siglas en inglés).



No obstante, la disputa comercial de EUA con China y otros países ha generado incertidumbre en la economía mundial por los efectos que puede tener en el intercambio de bienes.



En Honduras, el sector privado por el momento no avizora riesgos en la relación comercial con Estados Unidos. Mey Hung, presidenta de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (Amcham Honduras), dijo a Dinero&Negocios (D&N) que “las relaciones comerciales entre Honduras y los Estados Unidos pasan por un gran momento”.



“Las relaciones diplomáticas de nuestros países datan de más de 160 años de amistad, cooperación y buenos negocios”, subrayó.



En relación con la tensión comercial de EE UU con países como China, Mey Hung respondió que “el comercio mundial se encuentra en evolución continua, por lo que cualquier decisión que se tome en el mercado global puede impactar a la región centroamericana, dada su vulnerabilidad y estructura productiva que es primordialmente agropecuaria, aunado a ello existe entre Centroamérica y los Estados Unidos, se ampara en el DR-CAFTA, que brinda seguridad jurídica tanto a los gobiernos como a las empresas para mantener una relación beneficiosa para ambas partes”.



Intercambio comercial



Estados Unidos ha sido históricamente el principal socio comercial de Honduras, tanto para los bienes como los productos de la maquila.



La presidenta de la Amcham asegura que “tenemos un vigoroso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde hace ya 12 años, a través del cual hemos demostrado que nuestros países están listos para competir”.



Señaló que Estados Unidos es el principal proveedor de Honduras de materias primas, insumos, bienes intermedios y productos terminados. En el caso de las exportaciones de bienes nacionales, la presidenta de la Amcham sostuvo que el 36% de los bienes nacionales tienen como destino EEUU.



Apuntó que el intercambio de bienes entre ambos países, incluyendo la maquila, ronda los 10,000 millones de dólares anuales.



La entrevistada apunta que hay una cantidad importante de empresas hondureñas que realizan operaciones de comercio exterior con Estados Unidos. “Existen grandes, medianas y pequeñas empresas que están internacionalizando sus productos en ese mercado, posicionándose de manera exitosa y dando un giro interesante al comercio entre estos dos países a través del intercambio de productos con ventaja comparativa, de mejor calidad, con valor agregado y más competitivos”, subraya.



Expansión



El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU no solo ha contribuido al intercambio comercial sino que a la expansión de las inversiones entre ambos países. En ese sentido, varias empresas de Honduras han incursionado con éxito en territorio estadounidense ofreciendo productos y servicios en ese país.



Mey Hung dice que “los hondureños estamos demostrando que podemos triunfar en un mercado tan exigente”. Mencionó empresas como Espresso Americano, la que se ha instalado en varios estados de EEUU, dándole valor agregado a los productos y volviéndolos más competitivos y atractivos.



En la lista destacó a CocoBaleadas, la que se encuentra franquiciada en Miami, Florida