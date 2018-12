Mipymes, a la espera de sitio web para formalizar sus operaciones

San Pedro Sula, Honduras.



Las facilidades que ofrecerá la plataforma Mi Empresa en Línea para la inscripción de negocios beneficiados con los incentivos de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa crea entusiasmo en el sector.



Aunque estaba previsto que desde hoy los usuarios podían registrarse al portal web, LA PRENSA conoció de fuentes en la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) que aún trabajan en afinar el reglamento de la normativa que, entre otros aspectos, expresa cómo será la operatividad de www.miempresaenlinea.org.



“Sabemos bien que hay muchas situaciones que resolver antes de poner la página disponible a la población, especialmente en aspectos como a quién corresponde la validación del certificado que las empresas obtendrán una vez se registren en la plataforma”, comentó Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih).



En Mi Empresa en Línea, el empresario podrá reducir tiempos en trámites al expresar toda la información sobre la empresa, como la duración y el tipo de sociedad, actividad económica, información de capital y socios. Este certificado tendrá una duración de doce meses y, en ese tiempo, el empresario deberá tramitar los permisos y licencias de operación nacional y municipal.



“Recomendamos ampliamente a toda la comunidad micro y pequeña empresa que se constituyan en sociedades únicas y no como comerciantes individuales, ya que para estos últimos la responsabilidad es personal y con la primera es empresarial”, refirió Escobar.



Los directivos del sector lamentaron que no han sido invitados en las reuniones que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) han tenido sobre la revisión a algunas tasas municipales, que para la empresa privada son impuestos disfrazados, debido a que las alcaldías no están ofreciendo servicios.



En la ley, las micro y pequeñas empresas que se acojan al beneficio quedarán exentas del pago de tasas por servicios dados por las Municipalidades y del impuesto sobre industria, comercio y servicios de las alcaldías.