The Oscar Valladares Tobacco, habanos y cultura en el mundo

Tegucigalpa, Honduras.



Lo que inició como una pequeña tienda y donde la visión de sus tres socios era que los clientes observaran el proceso de elaboración de un puro hace seis años, se transformó en una empresa que ahora no solo exporta el fino tabaco procesado en los campos, sino también que es una auténtica embajadora cultural del país, especialmente de sus culturas étnicas.



The Oscar Valladares Tobacco & Co es la empresa procesadora de puros que se exportan a tres continentes, donde su tabaco es distribuido a más de 20 países y cuya calidad ha sido premiada en competiciones internacionales, así como ha sido distinguida por reputadas publicaciones especializadas.



Mercado internacional



La pequeña tienda que fue el sueño de óscar Valladares, su hermano Héctor Valladares y el socio Byron Duarte, transformada en una empresa por la calidad diferenciada que imprime a sus productos fue reconocida como la mejor marca de tabaco hondureño del 2017 por la prestigiosa publicación Cigar Journal en Dortmund, Alemania, que le otorgó The Cigar Trophy Awards.



En 2018, durante el evento mundial de tabaco IPCPR en Las Vegas, Estados Unidos, su stand fue designado como el más colorido de todos los expositores, debido a que el mismo contó con la presencia del pintor hondureño Ciserón, el que se dedicó a pintar y exponer sus obras, muchas de las cuales se encuentran expuestas en las cajas, puros, camisetas y otros objetos que también vende la empresa.



Pero la calidad tampoco se reduce a las exposiciones internacionales, sino que la marca The Oscar Valladares y sus puros están presentes en los grandes eventos deportivos, como es el caso de las grandes ligas de beisbol de Estados Unidos, donde el 2017 los Astros de Houston celebraron su título con los puros elaborados por la referida casa, igual como lo hicieron este 2018 los Medias Rojas de Boston al recibir el anillo que los acredita como los ganadores de la serie mundial.



Y para el mayor espectáculo deportivo estadounidense, el Super Bowl, se prepara una edición especial de un puro denominado The Woody, de 22 pulgadas, el que está pensado para que los aficionados lo fumen a lo largo del encuentro y su espectáculo musical de término medio, explicó a Dinero & Negocios Héctor Valladares, uno de los socios fundadores.



El ejecutivo empresarial dijo que de este producto especial solo se preparan 3,000 unidades al año, ya que son exclusivos para el evento anual del deporte número uno de Estados Unidos.



Héctor Valladares adelantó que ahora buscan abrir nuevos mercados en Brasil, Reino Unido, Israel y Portugal. Para ello dijo que reciben el apoyo de la Cancillería, ya que cada vez que se monta una exposición internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores envían muestras a esos eventos.



La cultura



Y es que la exportación de puros no solo es un acto comercial, que genera empleos y divisas al país, sino que la empresa The Oscar Valladares Tobacco & Co busca que en cada producto exista una promoción cultural de Honduras. “Somos una especie de embajadores culturales de Honduras”, dijo al detallar que entre sus productos se promueve la cultura maya, ya que se expone imágenes del Templo Rosalila, así como el Altar Q y el primer lanzamiento se denominó 2012, en referencia al fin del ciclo de la era maya. Asimismo, se hace mención en la caja a los 16 reyes mayas.



Dijo que actualmente están preparando puros que hagan referencia a la cultura lenca, la principal etnia precolombina de Honduras.