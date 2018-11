Reducir la informalidad laboral, clave para crecer

San Pedro Sula.



Una jornada de propuestas novedosas se vivió ayer en el primer día de la conferencia Soluciones para un mundo emergente.



Matthew Rooney, exmiembro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y Guillermo Peña, presidente de la Fundación Eléutera, dieron inició a la jornada presentando el trabajo que se ha hecho con el Proyecto de Prosperidad para el Triángulo Norte.



Los conferencistas explicaron que con el proyecto están trabajando con hondureños, guatemaltecos y salvadoreños para tratar de impulsar políticas y reformas que puedan impulsar el desarrollo económico de la región.



Rooney manifestó que este proyecto empezó desde septiembre y esperan que en febrero puedan ofrecer un documento con recomendaciones para desarrollar la región y que contará con el apoyo.



El economista estadounidense explicó que la región debe trabajar en agilizar el comercio entre los países y hacer reformas para trabajar con la informalidad laboral y de la empresas.

Matt Warner, de Atlas Network, junto a Guillermo Peña y Bertha Pantoja, de Caminos para la Libertad. Foto: Jorge Gonzales

“Si la gente tiene razones laborales formales y si las empresas trabajan de manera formalizada, puede traer cambios positivos a la economía del país”, dijo Rooney.



La conferencia continuó con el tema Regulaciones Cripto en Centroamérica versus Estados Unidos, en la cual se explicaron los beneficios que están teniendo las criptomonedas en el mundo y el impacto que pueden tener en la región.



Bertha Pantoja, directora de la organización mexicana Caminos para la Libertad, indicó que es muy importante implementar esta tecnología en la región porque ofrece alternativas que los Gobiernos latinoamericanos no ofrecen a la población.



“El impacto sería para el bolsillo de los ciudadanos porque no estarían pensando en como decidió el Banco Central cual sería la devaluación de la moneda con el dólar y en el caso de invertir en las criptomonedas está garantizado un crecimiento exponencial”, dijo Pantoja.



Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, expusó ante los participantes las iniciativas que ha impulsado la Municipalidad de la ciudad con el Plan Maestro de Desarrollo.



“Estamos generando puentes tecnológicos para hacer crecer nuestro país”, dijo el alcalde.



Calidonio expresó que la ciudad ya está trabajando con la implementación de un centro de movilidad urbana para dar un mejor servicio a los sampedranos.



El primer día de conferencias finalizó con el tema Blockchain: Productos tangibles evitando falsas expectativas, expuesta por Carlos Cerrato y Jorge García.



La segunda jornada de Soluciones para un mundo emergente continuará hoy a partir de las 10:00 am cuando se tratarán temas, como infraestructura eficiente, centros logísticos globales, gobiernos electrónicos, zonas económicas especiales y el futuro del sistema financiero.