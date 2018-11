Trump ve "buenas opciones" de llegar a un acuerdo comercial con China

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ve "buenas opciones" de llegar a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para bajar el tono a la guerra comercial entre ambas potencias, cuando ambos se reúnan este fin de semana en Buenos Aires con motivo de la cumbre del G20.



"En su opinión, hay buenas opciones de que se pueda llegar a un acuerdo, y él está abierto a eso", afirmó el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Trump y Xi mantendrán una "cena de trabajo" junto a sus respectivos equipos durante la visita de ambos a Argentina, según la Casa Blanca, que no especificó la fecha de ese encuentro.



El mandatario estadounidense exigirá en esa cita que Pekín cumpla "ciertas condiciones" para asegurar que el comercio bilateral es "justo y recíproco", explicó Kudlow.



"Por ejemplo, deben resolverse los problemas del robo de propiedad intelectual, de transferencias forzadas de tecnología, de las barreras aduaneras y no aduaneras", indicó el funcionario.



"El presidente reiterará probablemente su opinión. Queremos un mundo, idealmente, de cero aranceles, cero barreras no aduaneras y cero subsidios", agregó.



Kudlow presumió de la salud de la economía de EE.UU., que está "en muy buena forma", y opinó que eso mejorará la posición negociadora de Trump en su encuentro con Xi.



"La mayoría de los observadores creen que China está en una plena caída, mientras que Estados Unidos llega a esta cumbre en una postura muy fuerte y sólida", alegó el asesor de Trump.



El optimismo de Kudlow contrasta con las declaraciones de Trump en una entrevista publicada hoy por el diario The Wall Street Journal.



Trump afirmó a ese rotativo que es "altamente improbable" que postergue la subida de aranceles al 25% para bienes por valor de 200.000 millones de dólares importados de China, como quiere Pekín mientras las dos partes negocian.



En septiembre, EE.UU. impuso un arancel del 10% a 200.000 millones de dólares de importaciones chinas, que subirá al 25% en enero de 2019, y ha amenazado con gravar bienes por otros 267.000 millones de dólares.



China ha aplicado medidas recíprocas a más de 60.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses.