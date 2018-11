A quién afecta más la escasez de talento humano

San Pedro Sula, Honduras

Cubrir una vacante para un ejecutivo de ventas está resultando una odisea en varios países. Así lo dijo a Dinero y Negocios (D&N) Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Latinoamérica. La encuesta “Resolviendo la escasez de talento humano” fue presentada recientemente en esta ciudad por Flores Barragán ante representantes del sector público y privado.

4,336,378 personas componen la Población Económicamente Activa (PEA) del país.

El primer tema es que a nivel mundial la escasez de talento humano se ha agravado en el período 2006-2018 al pasar del 40% al 45%, acentuándose a partir de 2011. No obstante, la dificultad es mayor en las grandes empresas con una tasa de 67%, superando a la mediana con 56%, a la pequeña con 45% y a la micro con 32%.

La entrevistada señala que el promedio de América Latina es del 42%. El estudio abarca a 39,195 empleadores en 43 países. Honduras también es uno de los países afectados por la carencia de personas con habilidades técnicas y profesionales para ocupar puestos de trabajo en el sector privado y público.

En Honduras se ha venido planteando la necesidad de revisar el currículo de la educación universitaria para responder a los futuros desafíos.

Factores

Hay una serie de elementos que explican la escasez de talento humano, de acuerdo con el estudio de Manpower. Entre los más importantes destacan la falta de solicitantes, o sea, personas interesadas en ocupar una plaza, seguida de la falta de experiencia y la carencia de habilidades técnicas de los aspirantes. También se mencionan la carencia de habilidades profesionales de los solicitantes y que las personas esperan mayores beneficios que los ofrecidos. La principal conclusión de los empleadores es que los solicitantes carecen de habilidades técnicas y profesionales necesarias. Sin embargo, la encuesta indica que las fortalezas humanas sobresalen en la era digital, sobre todo en temas como comunicación, colaboración, solución de problemas, organización, servicio al cliente, liderazgo y gestión.

Las grandes corporaciones mundiales enfrentan dificultades para cubrir algunos cargos disponibles en sus organizaciones.

Desafíos

Para superar la escasez de recurso humano, los actores involucrados deben asumir el desafío de responder a los requerimientos de personal de la empresas. Según Flores Barragán, este es un reto de todos, o sea, de la academia, de las empresas, de los gobiernos y de las personas, pero sobre todo de los países. Agrega que las organizaciones para invertir evalúan una serie de factores y entre los más importantes está el talento humano disponible en el país.

4,090,651 personas están en la categoría de ocupados en Honduras, según la encuesta del INE de junio de 2018.

“No solo es logística, acceso a capital, tecnología o beneficios fiscales, las empresas analizan si hay talento preparado para implementar su estrategia de negocios”, dice la presidenta de Manpower Latinoamérica. Explica que mientras no se cierre esa brecha entre las universidades, las instituciones técnicas y la educación no se podrán cubrir las vacantes. Mónica Flores Barragán señala que América Latina enfrenta un gran reto de informalidad, o sea un mercado laboral informal, que entre otras cosas sobresalen las personas que no tienen las habilidades y otras que no encuentran trabajo. Apunta que la mayoría de países van atrasados en la modificación de los planes de estudio para formar las competencias transversales que se requieren, independientemente de la carrera que curse la persona.

Subraya que “el reto es ese círculo entre academia, sociedad civil y empresa”. Recomienda integrar programas de práctica profesional desde la educación secundaria, reformar la educación básica para enseñar a innovar a los jóvenes y así asegurarles una oportunidad en el mercado laboral.

Caso Honduras

Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) revela que la población económicamente activa ocupada es de 3.8 millones de personas. No obstante, apenas 370,000 personas son profesionales universitarios y la mayoría apenas cuentan con educación primaria, o sea dos millones de trabajadores.

114,097 ejecutivos ocupan cargos de gerentes y directores en Honduras.

Hay un millón de personas ocupadas con nivel secundario y aproximadamente 360,000 sin escolaridad. La población estudiantil universitaria fue de 214,553 personas al cierre de 2017. El número de egresados alcanzó 24,341, de los que 16,346 tienen grado de licenciatura, ingenierías con 3,205, técnicos con 2,889 y posgrados con 1,619, especialidades con 233 y 49 doctorados.

El número de carreras inscritas es de 114 (52 licenciaturas, 51 posgrados y 11 técnicos universitarios). La mayor parte de profesionales universitarios colegiados son de derecho con 21,500, seguidos de médicos con 16,216, ingenieros civiles con 6,614. Le siguen arquitectos con 4,319, ingenieros mecánicos, electricistas y químicos con 3,795 y administradores de empresas con 3,098.

4,336,378