Lecciones que dejó el terremoto financiero de Lehman

Nueva York, Estados Unidos

Las imágenes de cientos de empleados del Lehman Brothers saliendo del mítico edificio en el corazón de Manhattan, Nueva York, quedaron grabadas en la memoria colectiva al ser la antesala del colapso que enfrentarían las economías.

Bonanza El mercado bursátil estadounidense vive una tendencia alcista que hace menos de un mes se consolidó como el ciclo positivo más largo de la historia moderna, superando la racha vivida durante los años 90.

Ha pasado una década desde el terremoto financiero que provocó la bancarrota del banco de inversión estadounidense, entidad que entonces tenía 158 años.

El detonante de la gran recesión, la peor crisis económica desde 1929, ha dejado heridas sin cerrar y un sinfín de preguntas por responder.

La explosión del sector inmobiliario de Estados Unidos debido a las hipotecas basura provocó quiebras en el sector financiero. Todo empezó en el año 2002 cuando el presidente George W. Bush dijo que el sueño estadounidense de la mayoría era tener su propia casa.

Tras ese comentario, la Reserva Federal (Fed) redujo las tasas de interés de 6% a 1%, por lo que el dinero estaba tan barato que los ocho mil bancos y agentes hipotecarios que operan en ese país comenzaron una campaña para expandir el crédito en el sector hipotecario.

La fiesta vuelve a sentirse entre las instituciones de Wall Street y las grandes empresas al mando de la economía, tras una década del desastre económico que vivió Estados Unidos.

Los préstamos pronto alcanzaron aquellos sectores considerados de alto riesgo para la banca, por su alta probabilidad de impago.

El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, se declaró en quiebra. Dos semanas más tarde, Estados Unidos aprobó un rescate de los activos tóxicos de su banca por 700,000 millones de dólares.

$70,000 Pérdida promedio El estadounidense promedio perderá $70,000 de sus ingresos percibidos durante su vida.

Los bancos centrales de Europa y Estados Unidos recortaron de forma coordinada las tasas de interés en medio punto para activar la economía.

“La crisis financiera internacional continúa siendo uno de los acontecimientos decisivos de nuestros días. Dejará marcada para siempre a la generación que la atravesó”, opinó Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el blog Diálogo a Fondo, dedicado a temas económicos de América Latina.

La funcionaria consideró que la recesión ha dejado una honda huella que amenaza con perdurar. “¿Cómo estamos a diez años del desplome de Lehman? En pocas palabras, hemos progresado mucho, pero no lo suficiente. El sistema es más seguro, pero no en la medida justa. El crecimiento ha repuntado, pero no para todos”, agregó.

Como ella, son muchos los analistas que coinciden en el valioso rol que tuvo la cooperación internacional para impedir que la crisis se transformara en una nueva Gran Depresión, como la que atravesó el mundo hace 80 años.

“De hecho, la importancia de la cooperación internacional para superar los retos del siglo 21 es una de las lecciones duraderas de la crisis”, indicó la francesa Lagarde en la columna.

En el mismo escrito recuerda que el Fondo Monetario inyectó $250,000 millones de liquidez al sistema, al mismo tiempo que extendió una línea de crédito a los países afectados por la crisis que superaba los 500,000 millones de dólares.

Ahora, las economías enfrentan fallas, que van desde el posible repliegue de la regulación financiera hasta consecuencias de una desigualdad excesiva, proteccionismo y políticas aislacionistas, y crecientes desequilibrios mundiales, refirió la directora gerente del FMI.

El 15 de septiembre de 2008 fue el inicio de la crisis en los Estados Unidos, que luego sacudiría al resto del mundo, tras la bancarrota del Lehman Brothers.

La reacción de los países a estos desafíos determinará si han aprendido en su totalidad las lecciones desde la caída del Lehman Brothers.

Fueron 24 países países los que experimentaron quiebras bancarias, según este organismo.

Muchos más no han logrado recuperar los niveles de desarrollo económico, e incluso las economías más avanzadas han reportado deudas públicas de más de 30 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

Los expertos califican la caída del Lehman como la génesis de la crisis que ahora, más que nunca, repercute en el desarrollo de las economías.