En noviembre estará lista remodelación de El Poy

SAN PEDRO SULA. La remodelación del paso fronterizo El Poy, ubicado en Ocotepeque, estará lista en noviembre para que posea la estructura necesaria para el funcionamiento de la unión aduanera.

La aduana será el primer punto que oficializará la incorporación de El Salvador al acuerdo suscrito entre Guatemala y Honduras desde agosto de 2017.

La remodelación de El Poy consiste en la construcción de cuatro carriles para atender las exportaciones y tres para tramitar operaciones de importación.

Delegaciones encabezadas por Arnaldo Castillo, ministro de la Secretaria de Desarrollo Económico (SDE) y Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador, realizaron una visita a El Poy para constatar los avances que se están realizando para adecuar la aduana al nuevo modelo de la unión aduanera.

Ortiz destacó que El Salvador ha hecho una inversión de un millón de dólares (L24 millones) lo cual es muestra del compromiso para propiciar mejores condiciones para la generación de nuevos negocios.

“Los trabajos, que se estima concluyan en tres meses, incluyen, además, modificaciones de flujos con la finalidad de mejorar la atención de los trámites migratorios para la entrada y salida de personas”, dijo el vicepresidente.

Santiago Ruiz, economista salvadoreño, explicó a LA PRENSA que esta no es la primera vez que se intenta unir las aduanas, sin embargo, cree que en esta ocasión se está avanzando a pasos agigantados.

“Realmente no deberían de existir aduanas entre estos tres países, ya que las economías del triángulo norte son bastante integradas. Todos saldrán beneficiados, desde la disminución de costos de transporte y porque más empresarios estarán dispuestos a vender en los otros países y los consumidores conocerán otros productos que pueden ser mejores de los que consumen”, afirmó Ruiz.

Arnaldo Castillo señaló que en el puesto fronterizo de El Poy se realizaron más de 117,000 operaciones comerciales en 2017 y en los días de mayor circulación transitan hasta 440 medios de transporte diarios.

“En 2017 se realizaron operaciones en esta aduana por un total de US$ 1,514 millones, siendo en concepto de importaciones US$ 633 millones y de exportaciones US$ 881 millones y se movilizaron un total de 450,000 personas”.