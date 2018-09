El modelo de negocios de las plataformas

San Pedro Sula, Honduras



¿Hacia qué modelo de negocios se enfocan algunos sectores económicos? Un segmento importante de la economía del conocimiento está constituido en la actualidad por el modelo de negocio de las plataformas.

Algunas de esta monetizan la atención de sus audiencias y los datos de los participantes, lo que les permite cobrar más por la publicidad o tener más valor de mercado por el efecto en red.

La actividad económica de estas plataformas es una parte importante de la economía y la sociedad de la información o del conocimiento, según explicó Alejandro Prince, docente, investigador y director de la consultora Prince Consulting.

Prince detalló que “en el modelo de plataformas, el crecimiento en red da paso al concepto de “winner takes all” por un efecto en red, la primera plataforma, si logra tener más clientes o usuarios, adquiere una ventaja frente a los otros. Su valor crece y esto le permite tener una dominancia de mercado”.

Existen sectores o actividades que se están plataformizando más que otros, por ejemplo: transporte, viajes aéreos, salud, contenidos, comunicaciones y medios, entre otros. “Esto produce una datificación o codificación de lo social; nuestras relaciones sociales e intercambios económicos vienen condicionados por estos vehículos que usamos”, advierte.

Adicionalmente, las curvas de adopción, además, se van acelerando. Para alcanzar 50 millones de usuarios, el teléfono fijo necesitó 50 años; la televisión, 22 años; Internet, 7 años; y Angry Birds y Pokemon Go, 35 y 19 días, respectivamente. Este modelo de crecimiento exponencial y dominancia de mercado genera una discusión teórica acerca del impacto en los aspectos económico y social, pero también en cuanto a la capacidad de innovación y a la necesidad o no de regular la concentración.

Prince concluye en que esto es parte de un amplio debate teórico acerca de la necesidad o no de establecer cambios organizacionales y en los modelos de negocio, así como también de regulación de la forma en que se mide el valor y en cómo se protege la innovación.



La red

“La forma en que la mayoría de los latinoamericanos y caribeños nos conectamos a las diferentes plataformas es por medio de tecnologías inalámbricas”, indica José Otero, director para América Latina y el Caribe de 5G Américas.

En ese sentido, resaltó la importancia de las redes móviles para el acceso de la población a esta esfera económica y social. Otero señala que “en los próximos tres o cuatro años, de acuerdo con proyecciones de la consultora Ovum, más del 90% de todas las personas de la región en promedio vamos a estar conectados a tecnologías de la información y comunicaciones con conexiones de más de 10 y 20 Megabits por segundo (Mbps)”

