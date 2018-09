Razones por las que son importantes los valores en la estrategia de negocio

San Pedro Sula.



Los valores son creencias internalizadas en las personas que causan su comportamiento, como el trabajo, la honradez, el ahorro, la puntualidad, el respeto, refiere el consultor Salvador Guerrero Suárez del Real.



A su criterio, los valores son importantes en la estrategia de negocio, porque “cuando los empleados trabajan en una cultura organizacional acorde a sus principios, su motivación es muy alta y también su desempeño”.



Para ello, el especialista independiente comparte desde su experiencia unas recomendaciones para las empresas.



• El trabajo de equipo con valores compartidos. Este se manifiesta de manera fuerte y natural contribuyendo de forma contundente en la competitividad. Los buenos valores generan alta motivación en los empleados y juegan un papel determinante en la implementación exitosa del plan de trabajo.



Si los empleados están motivados y alineados con principios de la organización la estrategia se cumplirá.



• La implementación exitosa del plan de trabajo. Solo se logrará si los empleados poseen las competencias personales previamente definidas. Un ejemplo sencillo es el caso de una empresa que necesita la innovación y creatividad para su estrategia, pero no logró incorporarlas a su cultura por no superar su inclinación a una cultura con rigidez y autoritarismo.



• Tenemos que identificar aquellos valores que necesitamos y no poseemos. Cuando logramos hacer esto, nos enfrentamos al importante reto de hacer cambios en la cultura organizacional.



Los altos directivos deben poseer ser personas acordes con la cultura organizacional necesaria, porque los valores fluyen e influyen de arriba hacia abajo en la estructura de la empresa. Los altos directivos deben demostrar sus principios con sus conductas más que con sus discursos.



• Premiar las conductas deseadas, y desincentivando las que se quieren eliminar. También, los nuevos empleados deben ser reclutados, seleccionados, contratados, inducidos y entrenados según las conductas que se necesitan en el negocio. Esta es una excelente oportunidad de cambiar no solo porque escogemos las personas a contratar, sino también porque el nuevo empleado se caracteriza por una mente muy abierta al aprendizaje y el cambio.



Para una estrategia exitosa debemos hacer un buen trabajo en el diseño y desarrollo en la estrategia.