Enfadado: Las palabras de Xavi tras derrota del Barcelona

“No hemos hecho un buen partido. Sabíamos de la dificultad de este estadio pero no hemos tenido comodidad y no hemos acertado. Hemos tenido fe y coraje, pero el Rayo es justo vencedor”, dijo Xavi en conferencia de prensa.

La mejor noticia para el Barcelona es que el Real Madrid perdió en Girona y, a falta de siete jornadas para concluir el campeonato, mantienen la ventaja de once puntos con el segundo clasificado.

“No está la Liga ganada, todo cuesta. Cada partido fuera es una guerra pero si miramos el global tenemos once puntos de ventaja y eso significa que hemos hecho bien los deberes. Aún así no podemos dormirnos. No podemos bajar la intensidad ni este ritmo competitivo que habíamos conseguido frente al Atlético”, apuntó el técnico azulgrana, que fue preguntado sobre si se le está haciendo larga la Liga.

“No, eso no, lo que quiero es ganarla. Lo que me enfada es que no hemos competido como requería pero el sábado hay otro partido. Queremos ganar la Liga y prueba de ello es que tenemos una puntuación espectacular pero también nos damos cuenta que es difícil ganar en cualquier partido. Nos llevamos una derrota merecida”, señaló.