“Virus” Martínez revela si está habilitado para debutar en el Apertura 2023

El delantero ex Honduras Progreso lanzó una advertencia a "La Máquina", cuyo club es la única entidad a la que no le ha anotado en el fútbol hondureño y reveló si ya tiene luz verde por parte de FIFA para este compromiso.

Primer clásico sampedrano, ¿debut con gol?

Me emociona debutar con gol. Incluso, ya he goleado a todos los equipos de la Liga Nacional y solo me falta Real España, que más bonito sería en un clásico, creo que sería un plus para mi carrera, para mí en lo personal y para que la gente mire el compromiso desde el día uno.

Con Real España en amistosos, pero no en oficiales

A todos los he goleado en partidos oficiales, menos a Real España, quien ha sido mi hueso duro de roer y está para romperse, todas las expectativas se cumplen si uno lo quiere de esa manera. Tengo fe que este fin de semana sea un buen día.

¿Qué documentación falta para que juegue en Liga Nacional?

En lo personal no manejo todo a fondo, solo sé que ya está autorizado por la FIFA, no sé en si lo que está pasando. Yo me ocupo para prepararme para el día sábado el día que me toque estar.

¿Vuelta a la página tras la caída ante Motagua?

Estamos bien, ya nos olvidamos de lo que pasó en Tegucigalpa, creo que le dimos vuelta a la página. Este es otro partido, es un clásico que se viene.

¿Se viene el clásico sampedrano?

Siempre es importante ganar un clásico, siempre salimos a ganar. Debemos salir bien concentrado para este partido.

¿Cómo afrontar este clásico?

Los clásicos se juegan y se ganan. Y que más que empezar en este partido para buscar el triunfo.