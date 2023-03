DT del Atlas envía contundente mensaje previo al duelo con Olimpia

El Atlas, rival de Olimpia en Champions de Concacaf, no levanta cabeza en la Liga MX tras sumar su noveno partido consecutivo al empatar 1-1 ante Xolos en la jornada 10 del campeonato mexicano.

Benjamín Mora, entrenador de los “Rojinegros”, dio la cara en conferencia de prensa en el que menciono que su equipo jugó uno de los mejores primeros tiempos del certamen y lo que se viene previo al duelo ante Olimpia por Champions de Concacaf.

“Me parece que hicimos el mejor primer tiempo del torneo, no nos queda de otra más que seguir, seguir y seguir, creo que después de las aproximaciones que tuvimos más que ellos, no la pudimos concretar y concedemos un gol que no debimos de conceder, solamente corregir y llevarnos un punto de este lugar tan difícil”, inició contando en la entrevista ante los medios de prensa en el postpartido entre Xolos - Atlas.

Benjamín Mora advirtió que Atlas buscará realizar un gran torneo internacional tras muchos años ausentes de la Champions de Concacaf.

“Es un torneo el cual, tanto aficionados, directivos, jugadores y cuerpo técnico, queremos jugar, estar y demostrar que internacionalmente podemos hacer algo importante; el foco está en eso, terminamos la noche y mañana pensamos en el viaje a Honduras, y en cómo hacer frente al primer compromiso, dignificar a la institución y hacernos sentir orgullosos de participar en Concacaf después de los partidos que tengamos”, comentó el entrenador “Rojinegro”.

Añadió: “Seguramente vamos a ir paso a paso, partido a partido, pero nosotros vamos con toda la intención de hacer un buen papel”.

Olimpia - Atlas se miden el miércoles 8 de febrero a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, por el juego de ida de octavos de Champions de Concacaf.