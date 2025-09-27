Rubilio reacciona tras su golazo con Marathón y posible regreso a la Selección

San Pedro Sula, Honduras.

Rubilio Castillo tuvo un debut a lo grande con Marathón y luego del empate ante la Jaiba Brava, atendió a los medios de comunicación, en donde se mostró alegre a nivel individual por su golazo, pero resalta que a nivel colectivo se deben corregir los detalles para seguir luchando por el liderato: "Queríamos ganar para mantenernos arriba".

Luego de su paso por el fútbol de Colombia, el delantero volvió al país cinco estrellas para ser uno de los líderes en el ataque verdolaga y así lo ha demostrado este sábado en su estreno como jugador del Monstruo en el Estadio Yankel Rosenthal y dejar huella con su primera diana.

Román Rubilio Castillo hizo su regreso a la Liga Nacional de Honduras y fue de una forma espectacular al lucirse con un golazo de chilena en el empate 2-2 de Marathón ante el Victoria en el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Además, se refirió a la dupla que hizo con Messiniti, delantero que también marcó ante Victoria y revela lo que Lavllaen le encargó para el partido. También, mostró ilusión sobre un posible regreso a la Selección de Honduras, pero detalla que para ello debe trabajar más para estar en el foco de la Bicolor.

Debut y golazo: "Gracias a Dios se nos dio el gol. Bueno, a nivel individual contento por eso, no es lo que queríamos a nivel colectivo, queríamos ganar para mantenernos arriba, pero bueno Victoria también vino hacer su partido. Contento, sabemos que tenemos que seguir mejorando y agradecido con Dios por la oportunidad de volver a jugar y de estrenarme.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Segundo gol de chilena: "Si, claro. Me genera mucha confianza e ilusión de seguir haciendo las cosas bien acá".

Regreso y la Selección de Honduras: "Siempre lo he dicho, estar bien acá exigirme, lo humanamente posible, para volver a estar en el radar de la Selección, va a ser muy importante. Vamos a seguir trabajando más y más; estamos en un equipo grande, tenemos que ser más exigentes y tratar de dar lo mejor para estar en el foco de la Selección".

Dupla con Messiniti: "Muy bien, es de a poco. Es nuestro primer partido, tenemos que mecanizar un poco más los movimientos, pero a nivel de todo bien. Es un buen jugador que la aguanta bien, así que nos vamos entendiendo de a poco; vamos a seguir corrigiendo errores que nos han venido pasando facturas y potenciando lo que hemos venido haciendo bien".

Jugar en el Yankel Rosenthal, ahora como parte del equipo: "Contento de estar en esta hermosa institución, que desde hace ratos veía que formara parte de acá, me genera mucha satisfacción. Sé que tengo que dar el doble para retribuir todo eso a la gente, ya se ha identificado conmigo, me siento contento por ello. Como siempre, la invitación de que nos apoyen, ya que ese aliento es muy importante para nosotros.

¿Por qué fichó por Marathón? "Estoy muy feliz acá, lo que pasó pasó, estoy compenetrado y convencido de que las cosas saldrán bien en esta institución".

¿Qué le encargó Lavallén para el partido? "Mucho movimiento, generar espacios, sabemos que los dos somos '9' y por ahí tenemos que tener disposición de lo que requiera el equipo, hoy nos tocó, porque veníamos jugando y haciéndolo bien con un solo delantero, estamos improvisando con dos, así que va ir mezclando el Profe esa variante y aceptar el rol de lo que toque para poder ayudar al equipo".