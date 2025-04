Rodrigo Auzmendi: "A Motagua no se le mide con la misma vara"

Tegucigalpa

Sí, que estamos todos en contra de eso, ya hablábamos este tema, que no se mide con la misma vara, a Motagua con el resto de los equipos. Tenemos que mejorar nosotros también, porque cada uno hace su error, por ahí nos pegan duro a nosotros, no se justifica nada, cada uno sabe lo que hace y en eso tenemos que mejorar.

¿Persecución en contra de Motagua?

No sé, la verdad, está a la vista a todos ustedes, por algo me lo dicen. Yo no voy a hablar, pero sabemos que no es lo mismo que con todos.

El tema de las apelaciones, ¿para algunos equipos la respuesta es más rápida?