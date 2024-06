Reinaldo Rueda reacciona tras triunfo ante Cuba y deja mensaje

Me gustó que se pudo jugar con 8 de la Liga Nacional y más sabiendo que contra Ecuador no estarán los legionarios de la MLS y Europa porque no los prestaron. Pero es positivo que jugadores locales resalten en partidos como este.

Trabajo físico y mental de los jugadores

Todos los días trabajamos en el gimnasio del hotel la parte física. Y en la parte mental tenemos coaching grupales y personales porque sabemos que es una responsabilidad y es una ilusión de todos ir al mundial.

Bermudas

Es un equipo ordenado. El jueves los vimos jugar y nos dimos cuenta que no hay que dejarle que tomen confianza porque se puede complicar el partido.

Zona defensiva es la más débil

Ese es el riesgo que se corría hoy. Teníamos que adelantar el equipo porque estábamos obligados. El gol llegó como se esperaba porque su aspecto físico, velocidad y lo hicieron muy bien porque son conscientes de sus bondades.

¿Qué significa que se gane después de 7 años?

El desafío era ese. Yo no lo tenía presente y no quería que ellos no lo tomaran con carga. Pero ellos mismo me lo recordaron. Gracias a Dios se volvió a ganar y es importante porque se volvió a tomar confianza.

Rubilio Castillo

Un gran profesionalismo porque está demostrando un gran nivel. Y por él se dejó a Alenis Vargas y a Douglas Martínez y respondió muy positivo. Estoy contento.

La versión del Choco Lozano

Muy importante lo que está haciendo Anthony por sus goles y su valentía. Lo mismo resaltar con Alex López porque se pusieron la camiseta de la Selección desde niños y fueron ganadores desde chiquitos. Ellos saben lo que significa la Selección y lo complicado que es una clasificación. Ese feeling mantiene de Lozano se mantenga en ese ritmo.

Hay dudas para Bermudas

Este viernes llegamos tarde-noche a Bermudas y buscaremos armar el equipo ideal y ojalá no haya ningún inconveniente.

Mensaje a la afición.

Las palabras no valen y lo que valen son los hechos. Que sigamos queriendo a nuestros jugadores porque ellos también están con la ilusión de estar en el Mundial.