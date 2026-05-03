Enfado en Real España y revelan lo que harán con Nixon y Tatum

San Pedro Sula, Honduras.

Para los líderes de las vueltas regulares fue un inicio con el pie izquierdo en un partido accidentado, ya que increíblemente sufrieron las expulsiones de sus futbolista s Afronit Tatum y Nixon Cruz , quienes dejaron a su equipo con nueve hombres tras sus expulsiones en los minutos 11 y 20 respectivamente.

El Real España comenzó con el pie izquierdo su participación en la triangular de liguilla tras perder 1-0 ante Marathón en duelo realizado la tarde de este domingo en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

La mano derecha del entrenador Jeaustin Campos reprendió a los jugadores y advirtió que en la institución se tomarán medidas, ya que ambos futbolistas son reincidentes con sus expulsiones.

Pese a que terminaron jugando con dos menos durante más de 70 minutos, la Máquina pudo contener a los verdolagas y evitar una goleada. Tras el encuentro, el asistente técnico Hugo Viegas dio sus valoraciones y expresó su molestia por la irresponsabilidad de Tatum y Nixon Cruz al ser expulsados.

Su análisis sobre la caída en el clásico sampedrano

“Primero voy a felicitar a los nueve muchachos que se quedaron en el campo y a los que entraron; la verdad es que se fajaron bien. El doble esfuerzo, sostener la pelota, es de felicitarlos. Estamos dolidos y muy molestos por la irresponsabilidad de unos muchachos que tienen que entender que esto es Real España, son finales y no debemos hacernos expulsar de forma inocente sabiendo lo que estamos jugando. Sinceramente, estoy bastante molesto”.

¿No han dado resultado las charlas individuales ya que siguen con el desorden disciplinario?

“Parece que no está alcanzando, son los mismos reincidentes y hay que tomar medidas. Son muchachos jóvenes, pero no hay tiempo, esto es un equipo de primera división, son jugadores profesionales. Después de tantas veces que te equivocas, si no se aprende, es complicado. Pero hablemos del partido: entre todos hicimos un gran juego”.

La charla al medio tiempo luego de quedarse con nueve jugadores

“Conversando con Jeaustin Campos, tratamos de mover las fichas y no desordenarnos, ya que cuando quedamos con nueve jugamos con tres volantes, cerrando espacios para el rival y tratando de buscar algún rompimiento con Darixon y Franklin, además de la pelota parada, en la que somos fuertes”.

El parado tras quedar con nueve fue clave debido a que no sufrieron

“Cuando estás bien parado viendo al equipo rival de frente, ellos no pudieron sacar ventaja en el uno a uno ni en las triangulaciones por fuera. Terminaron tirando centros y en esa parte estuvimos bien organizados. Lo principal de todo es el doble esfuerzo: se perdía la pelota arriba y el regreso de los muchachos es para resaltar”.