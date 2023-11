Un pobre Real España es eliminado y Olancho FC entra a la liguilla

Otro año más en blanco, otra temporada sin alegrías y con frustraciones. Eso es lo que ha pasado este sábado con el Real España que quedó eliminado al no poder entrar a la liguilla del Torneo Apertura 2023 tras empatar (1-1) contra los Potros del Olancho FC.

La Máquina que conduce Miguel Falero se presentaba al estadio Juan Ramón Brevé Vargas con opciones de entrar a la fiesta grande, dependía de sí misma para clasificar, sin embargo no fue capaz de superar al conjunto pampero que se quedó con ese último boleto al repechaje.

El empate dejó a los aurinegros en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, mismos que tienen los Potros, pero con mejor diferencia de goles.

LOS GOLES Y POLÉMICA

Esa necesidad por ganar obligaba al Real España a lanzarse al ataque y golpeaba temprano en el encuentro de la última jornada del campeonato gracias a un zurdazo de Darixon Vuelto a los cinco minutos.

Vuelto le pegó desde fuera del área, un remate con la izquierda, el balón le hizo un mal pique al portero Roberto ‘Pipo’ López en el trayecto y entró en la portería local para la apertura del marcador.

Con eso le bastaba al cuadro sampedrano para lograr la clasificación, pero el Olancho FC no se iba a dar por vencido tan fácilmente y ante su público. Logró emparejar los cartones en una polémica jugada.

A la media hora del duelo, el delantero Kemsie Abbott, en aparante posición adelantada, marcó de media vuelta y superó a Luis ‘Buba’ López para el 1-1.

En el segundo tiempo, los Potros hicieron más méritos para llevarse el partido, contaron con ocasiones claras de gol. Una de ellas fue a través de Nelson Muñoz con un cabezazo que rozó el poste tras córner de Cristhian Altamirano, en el 55’.

La reacción del Real España fue en el 57’ con un tibio remate de Jhow Benavídez que no fue problema para el guardameta de los locales.

Falero movió el banquillo para dar entrada a Exon Arzú y Marco Aceituno. Y era el Olancho el que seguía proponiendo y buscando el gol de la tranquilidad.

El recién ingresado, el argentino Rodrigo Faust por poco anota de cabeza y salvó ‘Buba’ López en el 68’ y 10 minutos después fue un testarazo del defensa uruguayo Fabricio Silva que llevó peligro a la cabaña aurinegra.

No tuvo tiempo el Real España, no le ajustó y cerró otra campaña haciendo el ridículo al no poder entrar en los primeros seis lugares de un torneo de 10 clubes.

“En definitiva, pasa el equipo que hizo mejor las cosas”, eso declaró Miguel Falero en la conferencia de prensa después del partido.

- ALINEACIONES TITULARES:

1 - OLANCHO FC: Roberto López, Óscar Almendárez, Fabricio Silva, Nelson Muñoz, Omar Elvir, Danilo Tobías, Cristhian Altamirano, Dester Monico (René Sambulá, min.79), Mario Martínez (Ángel Villatoro, min.40), Pablo Soda y Kemsie Abbott (Rodrigo Faust, min.66).

Entrenador: Mauro De Giobbi.

1 - REAL ESPAÑA: Luis López, Dixon Ramírez (Exon Arzú, min.65), Devron García, Darlin Mencía, Anfronit Tatum, Franklin Flores (Elison Rivas, min.43), Carlos Mejía, Jhow Benavídez, Roberto Osorto (Mayron Flores, min.20), Darixon Vuelto y Daniel Carter Bodden (Marco Aceituno, min.65).

Entrenador: Miguel Falero.

ÁRBITRO: Saíd Martínez.

ESTADIO: Juan Ramón Brevé Vargas.