Real España advierte previo a Copa Centroamericana: "El Morazán los hace dudar"

San Pedro Sula, Honduras.

Real España está a las puertas de vivir una nueva experiencia y en esta ocasión por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 donde reciben este miércoles 24 de septiembre al Plaza Amador de Panamá. La Máquina tiene un cita en el estadio Morazán (8 de la noche de Honduras) ante el mejor equipo de la primera ronda de la Copa Centroamericana 2025, que ganó sus cuatro partidos y llega invicto al estadio Morazán. El escenario deportiva es el arma principal a la que se aferra el conjunto de San Pedro Sula, dar un golpe como lo hizo en el anterior duelo frente al Sporting San Miguelito panameño con un 4-0.

"Uno estando fuera de San Pedro Sula, nosotros tenemos un año aquí en el cuerpo técnico, siempre venir al Morazán para el tico, panameño y a cualquiera de Centroamérica, lo hace pensar. Es un estadio mítico, nosotros nos sentimos a gustos y que este miércoles se llene de gente será espectacular. Venir al Morazán los hace dudar, es algo imponente. Esta vez trataremos de sacar ventaja", fueron las palabras de Hugo Veigas, asistente técnico de Real España ante la baja por sanción de Jeaustin Campos. Y agregó: "Siempre se piensa en la gente que viene a apoyar, lo hablamos con los muchachos de dar todo en cancha más allá del sistema, lo entienden bien. Hay que dejar todo en el campo de juego. Es la tónica para que la gente se sienta identificado con el equipo".