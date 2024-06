Presidente del Lone advierte: “Ojalá no afecten esas ayuditas extradeportivas”

Lone FC en su corta historia, 6 años en la Liga de Ascenso, siempre tuvo jugadores referentes. El caso de “Chama” Córdova, Gerson Rodas Y Carlo Costly creo que han sido vitales y fundamentales para el equipo, nosotros todos los hondureños sabemos lo que significa Costly. Un muchacho de estos que lo vio jugar por televisión y de repente tiene la suerte y oportunidad de compartir una habitación, camerino, entrenamientos y partidos ayuda mucho. La integración de ellos sirvió para que el club se mirara mejor en todos los sentidos, lo que ellos aportan usted no lo puede comprar, la experiencia no se compra, se adquiere.

¿Qué espera del equipo para este próximo partido de vuelta de la gran final?

Tenemos que tener confianza en el plantel, quizá al inicio del torneo Lone FC no era un equipo favorito, perdimos un partido contra Villanueva FC, ganamos con Platence FC y perdimos ante Pumas. Hemos tenido la ventaja de conocer a “Chato” Padilla, no será un partido fácil pero nos no vamos a ir a entregar. Este partido tiene varias opciones para definirse, si Lone FC puede evitar llegar a tiempos extra lo va a evitar. Hemos tenido la fortuna que sacamos buenos resultados de visita.

Será un partido peleado y ojalá que se defina en aras del fútbol por lo que los equipos hagan dentro de la cancha, que no afecten esas ayuditas extradeportivas que generalmente se mencionan, más que todo cuando uno enfrenta a los equipos de ciertos sectores de Honduras. Por ahí se ha hablado de intoxicación, de muchas cosas, pero obviamente nosotros tenemos puesta la fe en nuestro Dios y en conseguir nuestro sueño.

Sobre el los árbitros ¿temen que influya el tema arbitral en el partido?

Confiamos en la Comisión de Arbitraje, está dirigida por personas que conocemos y sabemos que son muy honestas. Creemos que se va a nombrar la cuarteta que ellos consideren que este a la altura del partido, generalmente los árbitros tienden a ser un poco localistas y lo hemos vivido por experiencia propia, por lo que hemos visto. Sabemos que tanto para Juticalpa FC, como para nosotros este es un partido donde nos jugamos el sueño, somos dos equipos con presupuestos que no son baratos, por lo mismo consideramos que vamos a tener árbitros de primer nivel, que no se va a repetir lo que pasó con Independiente FC ante Juticalpa FC el año pasado, que entró un gol dudoso y después se cuestionó tanto el partido.

Si hay alguna falla, que sea humana, porque los árbitros pueden equivocarse. Estamos confiando en que se ha venido haciendo un buen trabajo por parte de la comisión, confiamos en que enviarán árbitros con experiencia y se desarrollará un buen arbitraje porque también el ambiente no va a ser fácil en Juticalpa, ellos se juegan el todo por el todo, entonces nosotros confiamos que las personas que se nombren harán un trabajo profesional. No somos de las personas que andan buscando a quién nos nombran, nosotros no nos involucramos en eso, solo pedimos que el trabajo sea profesional. Ojalá se den resultados de acuerdo al concepto deportivo.

¿Cuáles son las acciones que ha realizado la directiva para esta parte final del torneo y una posible finalísima?

Como dice la frase vamos pasito a pasito, lo más importante es pensar en el partido del sábado, ahí dependerá pensar en que más puede pasar en el futuro. Hay confianza de que el resultado puede ser favorable, Lone FC ya no es un equipo como el que enfrentó a Potros en el 2022, aquel era un equipo novato. Hoy Lone FC es un equipo diferente, con la ventaja de que el plantel está completo. Tenemos más colmillo, somos un equipo que sabe lo que quiere y esperamos que los muchachos estén al cien por ciento en el partido que les toca juagar.

¿Cómo ve las condiciones climáticas y el estado de la cancha del Juan Ramón Brevé?

Desgraciadamente no pude asistir cuando se hizo la rifa de cómo se iba a jugar la gran final. Los puntos que nos preocupan es lo de la lluvia y el fluido eléctrico, si la cancha está en condiciones de que se pueda jugar se va a jugar. Lo más grave que creo que la Liga Nacional no vio es que si se jugaba el partido en San Pedro Sula a las 3 de la tarde, en Juticalpa se tenía que jugar a la misma hora. Dicen que el homeclub determina la hora y su día para jugar, pero la Liga Nacional de Primera División fue sabia al jugar Vida-UPN a las 3 de la tarde el La ceiba y a la misma hora en Choluteca, aquí se debía hacer lo mismo. Es lo único que nos puede preocupar porque puede haber mala intención. Estamos hablando de un campeón, faltó ordenar que se jugara a la misma hora para salvaguardar el partido y la transparencia con que se ha venido dando este campeonato, aunque siempre se hable de cosas. Esta liga en ese sentido es bien folclórica, aquí siempre hay algo que comentar, pero confiamos que todo se va a desarrollar dentro de la normalidad.

¿Hay algún premio o recompensa para los jugadores en caso de levantar el titulo?

Gracias a Dios el equipo nuestro no funciona de esa manera, nosotros no ofrecemos premios porque consideramos que es un deber y obligación del empleado a dar su máximo esfuerzo para lograr los objetivos. Este equipo, la filosofía es pagar 12 meses de salario, haya clasificado o no, así ha sido esto a lo largo de los años que tenemos. Ahorita no hemos hablado de premio, no se menciona nada y no lo vamos a hablar. Vamos a esperar que se den las cosas como se suponen, como creemos y lo soñamos, además como Dios tenga la voluntad de hacerlo.

Sobre el delantero Leider Anaya ¿hay equipos interesados en sus servicios?

Siempre se especula a través de las redes sociales y medios de comunicación, como con Adonis Murillo que lo tenía en el Genesis y Real España. Leider Anaya el único acercamiento fue con el profesor Jhon Jairo López cuando tenía a Real Sociedad que me dijo que se lo prestara porque lo podía necesitar. Desgraciadamente Leider estaba haciendo pruebas con un equipo de primera en Colombia y se llevó más del tiempo donde Jhon Jairo lo pretendía, tan es así que fue el último jugador en incorporarse a la pretemporada de Lone FC. Creo que todo tiene su tiempo, ahorita el equipo está enfocado en la final, después lo que Dios decida, vendrán nuevas oportunidades. Los hijos de Dios siempre tienen las puertas abiertas.

Una palabra para la afición de San Pedro Sula..

Será importante representar a la ciudad se San Pedro Sula, decirles que vamos a buscar representarlos de la mejor manera posible, buscando jugar buen fútbol sin perder el tiempo como normalmente lo hacen los equipos que llegan a estas instancias. A la gente que vaya a Juticalpa, esperamos que el retorno sea alegre.